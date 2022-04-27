Переговори Зеленського і путіна: Туреччина сподівається на зустріч найближчими днями [ Редагувати ]
Турецька сторона сподівається на те, що за пропозицією президента Реджепа Таїпа Ердогана вдасться провести зустріч лідерів України та росії - Володимира Зеленського і володимира путіна. Про це заявив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар, повідомляє Anadolu.
Анкара з тривогою спостерігає за розвитком війни росії проти України і докладає зусиль для подолання проблемних ситуацій.
російські та українські переговори на дипломатичному форумі в Антальї зібрали разом міністрів. Після цього наш президент неодноразово зустрічався з паном путіним і паном Зеленським. Хоча є деякі труднощі, ми сподіваємося, що, можливо, двом лідерам вдасться зустрітися в найближчі дні.
Туреччина продовжить вносити свій посередницький внесок, у тому числі для досягнення припинення вогню в Україні та запобігання гуманітарної катастрофи.
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