У відомого харківського кота-блогера Степана з'явився конкурент - кіт Бандера з Івано-Франківська. Прикарпатський чотирилапий красень підкорює соцмережі своїми патріотичними фото. В солдатській касці, з "Джавеліном" чи в супроводі бойових гусей - світлини кота Бандери набирають дедалі більшої популярності.

Як і його харківський колега, франківський пухнастик теж веде свій акаунт в Інстаграмі… І вже має чимало підписників. В гості до нової хвостатої інста-зірки завітали наші кореспонденти.

Ще із порога помічаємо зіркий, прискіпливий погляд.

Чорно-білий красень, розлігшись на кріслі біля дверей, не зводить із нашої знімальної групи очей. Господарі пояснюють: це своєрідна перевірка, яку кіт влаштовує всім, хто заходить у квартиру. Тим хто її не проходить, потім добряче дістається… лапою.

Мусить обнюхати... все ви пройшли. - А ну чи я? Привіт. - Щось занюхав. - Кота. В мене теж є кіт. Можна за вушком тебе почухати?

Вже кілька тижнів - цей вусатий домашній захисник справжня інтернет-знаменитість. Все завдяки ось цим патріотичним фото.

Ось після цього поста почався ажіотаж. Ми сфотографували його з "Джавеліном". Бачите тисячі лайків. Дуже популярна фотографія була.

Не менше сподобалися українцям і світлини, де кіт приміряє військовий шолом, чи разом із бойовими гусами вирушає виганяти москалів з України. Та всеукраїнську славу чотирилапому Бандері принесли ось ці світлини із патріотичними великодніми яйцями.

Це найвідоміші його фотографії із писанками. Це мама малювала.

Бандера - це не справжнє ім'я кота, розповідають господарі, а лише позивний на час війни. Насправді звати прикарпатського селебретіс - Кузя. Його історія дуже схожа на поневіряння харківської зірки Інстаграму кота Степана. Його теж підібрали на вулиці ще кошеням… Зараз Бандері - тринадцять. І за котячими мірками - він вже досить поважного віку.

Катерина Колосова, власниця кота:

Він дуже гоноровий, не дасть себе обідити, газдовитий, Такий серйозний кіт у поважному віці.

Кузя в сім'ї не єдиний улюбленець, є ще кішка Люся, і папуга Валєра. Але інстаграм-сторінку має лише він. Завели її коту лише два тижні тому. Господарі кажуть: надихнулися образом пса-сапера Патрона (фото собаки). І те що блог стане таким популярним - не очікували. Адже думали, що їхній кіт звичайний. Весь реквізит для світлин - самостійно виготовляє власниця кота - Аня. Ідеї бере із життя.

Анна Колосова, власниця кота:

Шиємо спеціально для інстаграму. Не скажу, що це його друзі, він не дуже полюбляє, що ми його мурдуємо фотосесіями. Бойові гуси, "Джавелін" і каска. Справжній Бандера.

Вже зовсім скоро Бандеру можна буде побачити з "Байрактаром", "бандера-смузі", та навіть танком. Аби кіт охочіше фотографувався - господарі задобрюють його смаколиками. Кажуть, він ще той ласун… його навіть садили на дієту, на якій він умудрився ще більше набрати ваги. Важить прикарпатська інста-зірка нині майже сім кілограмів.