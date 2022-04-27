Подвоїти допомогу Україні й надати військові літаки - союзників закликала міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс. Вона переконана, що світ має негайно переглянути підхід до безпеки і не дозволити Путіну перемогти. Про які ризики ще говорила британська міністерка - дізнаємося від Світлани Чернецької з Лондона.

Подвоїти допомогу Києву закликає головна дипломатка Великої Британії. Ліз Трасс виступила із промовою-закликом до країн, які засуджують вторгнення Росії. Вона наполягає, що на цьому етапі з Україною необхідно ділитися важким озброєнням, не лише танками, але й військовими літаками. Путіна необхідно зупинити зараз, каже Трасс, бо перемогу в Україні він використає для встановлення нового світового порядку. І тоді жодна з країн не зможе почуватися у безпеці. За словами міністерки, ситуація на фронті зараз дуже нестабільна і може повернутися в будь-який бік. Тому Заходу варто готуватися до затяжної війни й нарощувати підтримку Києва.

Ліз Трасс, міністерка закордонних справ Великої Британії:

Занадто довго існувало помилкове розмежування між оборонною та наступальною зброєю, це стало виправданням для декого не поспішати, але цей час минув. Союзники по НАТО чітко розуміють, що ми доставляємо Україні важке озброєння, це те, що потрібно українцям, щоб зупинити російський наступ та відновити контроль над своєю територією.

Кілька країн, зокрема Польща, раніше повідомляли про готовність віддати Києву радянські винищувачі Міг-29. Але ніхто не наважився на цей крок, щоби не провокувати Москву. Втім на думку місцевих експертів, зараз, необхідність допомогти Україні перевищує ризик розізлити Росію. Тому дуже ймовірно, що в найближчому майбутньому наші збройні сили отримають додаткові крила. В Кремлі вже і так кажуть, що передача озброєння Києву, фактично означає, що сили рф воюють з НАТО. І критикують атаки на російській території. У Лондоні ж запевняють, що абсолютно не заперечують, коли Київ використовує британську зброю для ударів по об'єктах рф.

Джеймс Гіппі, заступник міністра оборони з питань збройних сил:

По-перше, рішення про те, які об'єкти й де атакувати, ухвалюють українці, а не люди, які виготовляють чи експортують цю зброю. А по-друге, цілком законно атакувати мішені в глибокому тилу противника, щоб зривати логістику та ланцюги постачання.

Британський прем'єр теж вважає, що Україна має право захищатися усіма способами, тому не бачить проблеми у використанні британської зброї для ударів по російській території. Борис Джонсон наполягає, що в Путіна все ще залишається поле для маневру, щоби припинити війну.