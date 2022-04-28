Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що росія зіткнеться з енергетичним ембарго і це лише питання часу. Про це Подоляк написав в Twitter.

Після чого країну очікує бідність у небачених раніше масштабах.

Запровадження ембарго на російські енергоносії - це питання часу. Відмова від російської нафти - це не лише про моральну відповідальність, а й про розрахунок: росія перестала бути надійним і прогнозованим партнером в очах світу, тож світ не може собі дозволити залежати від неї.

Подоляк зазначив, що Європі вдасться швидко відмовитися від російських енергоресурсів.