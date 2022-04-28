"Москву очікує бідність у небачених масштабах" - Подоляк [ Редагувати ]
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що росія зіткнеться з енергетичним ембарго і це лише питання часу. Про це Подоляк написав в Twitter.
Після чого країну очікує бідність у небачених раніше масштабах.
Запровадження ембарго на російські енергоносії - це питання часу. Відмова від російської нафти - це не лише про моральну відповідальність, а й про розрахунок: росія перестала бути надійним і прогнозованим партнером в очах світу, тож світ не може собі дозволити залежати від неї.
Подоляк зазначив, що Європі вдасться швидко відмовитися від російських енергоресурсів.
Швидко перелаштуватися на альтернативні канали постачання буде дорого, але не так дорого, як коли цього не зробити. У середньостроковій перспективі на москву чекатиме тотальна економічна й політична ізоляція. Як наслідок - бідність у масштабах, яких росія ще не бачила.
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