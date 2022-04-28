Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш, який прибув з візитом до України, відвідав Бородянку на Київщині. Про це повідомив Офіс ООН з координації гуманітарних питань в Україні.

Я уявляю свою сім'ю в одному з цих будинків, тепер зруйнованих і чорних. Я бачу, як мої онучки в паніці тікають. У 21 столітті війна не може бути прийнятною.

Після Бородянки генсек ООН на прохання президента Зеленського вирушив до Запоріжжя. Він спробує домовитись про евакуацію людей з Маріуполя.

The SG @antonioguterres has arrived in Ukraine to meet President Zelensky. At his request, I am going to Zaporizhzhia to prepare for hopeful evacuation from Mariupol.

The UN is fully mobilized to help save Ukrainian lives and to assist those in need. pic.twitter.com/vPZ1yYKxwi — Osnat Lubrani (@OsnatLubrani) April 28, 2022

Генсек ООН прибув до України після візиту до Москви. Там він зустрівся з володимиром путіним і запропонував створити координаційну групу для погодження "зелених коридорів" для цивільних осіб і гуманітарних вантажів.

Під час зустрічі з путіним Гутерреш заявив, що в ООН вважають те, що відбувається, вторгненням до України.