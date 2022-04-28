Генсек ООН побував у Бородянці та вирушив до Запоріжжя (відео) [ Редагувати ]
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш, який прибув з візитом до України, відвідав Бородянку на Київщині. Про це повідомив Офіс ООН з координації гуманітарних питань в Україні.
Я уявляю свою сім'ю в одному з цих будинків, тепер зруйнованих і чорних. Я бачу, як мої онучки в паніці тікають. У 21 столітті війна не може бути прийнятною.
Після Бородянки генсек ООН на прохання президента Зеленського вирушив до Запоріжжя. Він спробує домовитись про евакуацію людей з Маріуполя.
The SG @antonioguterres has arrived in Ukraine to meet President Zelensky. At his request, I am going to Zaporizhzhia to prepare for hopeful evacuation from Mariupol.— Osnat Lubrani (@OsnatLubrani) April 28, 2022
The UN is fully mobilized to help save Ukrainian lives and to assist those in need. pic.twitter.com/vPZ1yYKxwi
Генсек ООН прибув до України після візиту до Москви. Там він зустрівся з володимиром путіним і запропонував створити координаційну групу для погодження "зелених коридорів" для цивільних осіб і гуманітарних вантажів.
Під час зустрічі з путіним Гутерреш заявив, що в ООН вважають те, що відбувається, вторгненням до України.
по темі
Російські військові стратили українців, які намагалися здатися в полон біля Донецька. Про це заявила спецпосланець США з питань міжнародного правосуддя Бет Ван Шаак на засіданні Ради Безпеки ООН
Генеральний секретар Організації Об'єднаний Націй Антоніу Гутерріш оголосив про приїзд до України та назвав головне завдання свого візиту
Під час окупації Київської області російські війська викрали близько 200 мирних жителів
Міністерство оборони росії заявило про, нібито, припинення бойових дій на території "Азовсталі" у Маріуполі
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш відвідає Україну 28 квітня для переговорів з президентом Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою
Країни Євросоюзу підтримують запропоноване генсеком ООН Антоніу Гутеррішем чотириденне перемир'я в Україні з 21 квітня на тлі православного Великодня. Про це повідомив представник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано