Ракетна атака на Київ: кількість постраждалих стрімко зростає [ Редагувати ]
Унаслідок ракетних ударів по Києву постраждали 10 осіб. Ще п'ятеро були врятовані.
Відзначається, що унаслідок ворожих обстрілів сталося загоряння у 25-поверховому житловому будинку з частковим руйнуванням 1 і 2 поверхів.
О 21:25 пожежу ліквідовано. На місці проводяться пошуково-рятувальні роботи.
До ліквідації наслідків залучалися 12 одиниць пожежної техніки та 98 осіб особового складу ДСНС.
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