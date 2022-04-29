Рішення - ухвалене! Німецький Бундестаг закликав уряд пришвидшити і розширити надання Україні зброї, включно з важкою. Відповідний документ підтримали владні та опозиційні партії. Наша кореспондентка з Берліна, Тетяна Логунова, розкаже більше.

Назвати це рішення історичним - перебільшенням не буде. Німецькі політики, які до нападу Росії на Україну, і говорити не хотіли про поставки Києву навіть оборонної зброї, сьогодні дали добру на відправку важкого озброєння. Цю спільну ініціативу владних та опозиційних партій підтримала більшість депутатів парламенту. "За" - проголосувала абсолютна більшість парламентаріїв, проти - представники "лівої" та "ультра-правої" партій, які вважають проросійськими.

Вольфганг Кубікі, віце-президент Бундестагу:

"За" проголосували 586 депутатів, "проти" 100, семеро утрималися. Таким чином, подання підтримано.

У документі влада та опозиція закликають уряд пришвидшити і розширити військову підтримку України. Іншими словами - допомогти українському війську важкою зброєю. За умови, що ці поставки не послаблять обороноздатність самої Німеччини.

Фрідріх Мерц, голова фракції ХДС/ХСС в Бундестазі:

У нас у всіх перед очима страшні кадри та фотографії з металургійного підприємства у Маріуполі, вони жахають. Саме тому ми повинні сьогодні сказати - такому агресору, як путін, та його владному апаратові ми маємо протиставити, серед іншого, і військову силу. Іншого виходу немає.

Ларс Клінгбайл, депутат Бундестагу, співголова СДПН:

Путін має негайно припинити цю загарбницьку війну, яка порушує всі норми міжнародного права. Ми на боці тих, хто мужньо і відважно бореться в Україні. Ми на боці України.

Голосування у парламенті вже прокоментував Олаф Шольц, який сьогодні перебуває з візитом у Японію. Канцлер, який довго не наважувався надавати Україні важку зброю, заявив - уряд дослухається до позиції депутатів.

Що саме і коли Німеччина може передати Україні - поки не уточняється. Німці взагалі воліють не говорити надто голосно на цю тему. Утім, відомо, що уряд вже дав згоду на передачу Україні зенітних самохідних установок "Гепард". За попередньою інформацією йдеться про 50 одиниць техніки.

На голосування Бундестагу миттєво відреагували у москві. Прокоментувати його вирішив заступник голови російського радбезу дмитро мєдвєдєв. В одній із соцмереж він написав, що німецьким політикам вочевидь не дають спокою лаври попередників, які свого часу засідали у Рейхстазі. І ображено додав: для парламенту це може сумно закінчитися.