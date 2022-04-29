Донеччина та Луганщина. Зараз це - найгарячіша лінія фронту. Тривають бої у Рубіжному та Попасній. Ворог веде наступ на Сєвєродонецькому напрямку. Хоча успіху рашисти не мають і зазнають відчутних втрат. Лише за останню добу на Донбасі наші армійці відбили шість атак орків, знищили п'ять танків, одну артилерійську систему та зенітну установку, чимало броньованої техніки. Але попри все - орда не відступає. І намагається взяти кількістю.

Останні подробиці війни на сході України - в матеріалі Євгена Соломіна.

Такий вигляд має Сєвєродонецька міська лікарня після чергової ворожої атаки. До цього обстрілу вона та ще одна - Лисичанська - були єдиними, що функціонували в регіоні. Однак росіяни зумисно відкрили вогонь по медичному закладу. Орки знали, що в лікарні були пацієнти. Але вирішили добити поранених і вбити тих, хто допомагає їм виживати. За даними Луганської обласної військової адміністрації, одна жінка загинула.

Лікарня без вікон і дверей, напівзруйнована, але медики обіцяють і надалі надавати допомогу пацієнтам. Тим часом удари окупантів по містах Рубіжне, Лисичанськ та Попасна призвели до повного руйнування водогону. Ремонтувати його вже немає сенсу, бо все рознесено вдрузки.

Олександр Заїка, начальник Лисичанської військової адміністрації:

Дуже важко зараз відновлювати газопостачання, електропостачання, водопостачання буде відновлене лише після завершення бойових дій.

Люди з власних квартир давно переселилися у бомбосховища. Просто у дворах, на вогні, готують їсти, живуть у підвалах.

Офіційно погоджених зелених коридорів для евакуації людей із Луганщини на сьогодні не було. Проте виїхати можна.

Сергій - водій-волонтер. Спеціально приїхав із Вінниччини - допомагати жителям населених пунктів Луганщини виїжджати на безпечну територію. Місцеві показують дорогу. Сюди волонтер має намір іще повернутися.

Сергій, волонтер:

Они не хотят свой дом бросать! Он развален - все квартиры нет, но он хочет сидеть здесь, где жил. Он говорит: привезите хлеба. Щас грузимся и еще раз едем. Они ждут еды.

Російські окупаційні війська продовжують наступ і на Донеччині. Мають намір встановити повний контроль над територією Донецької і Луганської областей, аби у подальшому прокласти сухопутний коридор до тимчасово окупованого Криму. Ворог обстрілює місто Лиман і проводить підготовку для форсування річки Сіверський Донець. Але поки що тут успіху не має.

Павло Кириленко, голова Донецької обласної військової адміністрації:

Місто Лиман контролюється українськими Збройними силами, втім ворог як вже є напрацьованість своїй цинічній тактиці, діє таким чином, що наносить артилерійські та авіаційні удари буквально стираючи з лиця землі населені пункти, для того, щоб потім фактично позбавити захисників можливості закріпляться на тих чи інших позиціях і в подальшому відходити.

На Авдіївському напрямку бої йдуть у районі міста Мар'їнка та селища Очеретине.

Російські некеровані ракети сьогодні влучили у промислове підприємство та житлові квартали селища Нью-Йорк. Пошкоджено щонайменше 9 приватних будинків. Троє загиблих і троє поранених. Усі - цивільні.

Бійців на Сході підтримує лідер гурту "Океан Ельзи". Святослав Вакарчук, який встиг побувати вже у Харкові, Києві, Одесі, Чернігові та інших містах, приїхав і на Донбас.

"Все буде добре", а також "Місто Марії" - пісня, присвячена захисникам Маріуполя, - найбільше надихають наших захисників. Вони тримаються щосили, кожного дня наближаючи ще на крок нашу перемогу.