У Стамбулі стався потужний вибух (відео) [ Редагувати ]
У Стамбулі стався потужний вибух на фабриці у промисловій зоні району Тузла, після чого спалахнула пожежа, повідомляє Hürriyet.
Вогонь поширився на 5 заводів поблизу. За попередніми даними, 3 людини загинули, ще 7 – постраждали.
Загиблі – робітники заводу. Зазначається, що гасіння пожежі пов'язане із складнощами, оскільки під час горіння сталося ще кілька вибухів. За деякими відомостями, на території сильне задимлення, горять хімікати.
Самопочуття деяких пожежників різко погіршилося, їх шпиталізували.
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