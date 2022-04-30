У пошуках бензину. В багатьох містах українці - стоять у чергах, аби купити дефіцитні літри. І президент, і уряд - відреагували на брак пального. І пообіцяли дефіцит - щезне упродовж тижня.

Які рішення для цього вже ухвалив Кабмін? І якою буде ціна пального? Анна Каменєва розповість.

Вот это все очередь, это не припаркованные.

Кілометрова черга та години в очікуванні. У столиці другий день поспіль - для водіїв цілий квест знайти дефіцитний бензин.

Владислав, водій:

Був вєздє, був на Подолі, був на Лук'янівці, по всьому Києву їздив, очєрєдя, протсо реально кілометри.

Дмитро, водій:

Начинал с Политехнического института, делал круги через Лукьяновку - и вобще ни одной. Ну я объяехал заправок 10 наверно. Начал кататься, и заметил, что реально по всему горду ни в одной заправке нет бензина.

Ігор, водій:

Если есть паливо якесь, то треба паливну картку або талон. Но в мене такого нема.

А якщо нема, то доводиться півдня стояти в черзі. І так - уже в багатьох містах. Чому бензин - став дефіцитним?

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

Основна причина - знищення ворогом частини нашої інфраструктури, в тому числі зупинка кременчуцького нафтопереробного заводу.

Завод російські терористи обстріляли двічі - на початку квітня і кілька днів тому. Він не працює.

Ворог також знищив кілька нафтобаз.

Дефіцитний бензин і через державне регулювання цін, кажуть експерти.

Сергій Куюн, експерт з енергетики:

Учасники ринку мають отримати впевненість у тому, що те пальне яке вони закуповують і привезуть, воно не буде продане в збиток, щоб воно продавалось на рівні нульової або якоїсь мінімальної рентабельності.

Тож урядовці на останньому засіданні - у п'ятницю - ухвалили таке рішення.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

Зміни до державного регулювання цін на нафтопродукти, які дозволять протягом семи днів розв'язати питання дефіциту пального на автозаправних станціях.

Тож з дефіцитом уряд вирішив боротися підняттям торговельної надбавки на дизпаливо та бензин на 40%, а ще - організацією доставлення нових партій пального.

Юлія Свириденко перший віцепрем'єр - міністр економіки України:

Оскільки оператори мають законтрактовані обсяги на території західної Європи й зараз ми вирішуємо питання, як завезти їх на територію України найшвидшим чином. Дана ситуація призведе до незначного подорожчання нафтопродуктів. Це пов'язано насамперед з більшою ціною логістики через складні маршрути та використання кількох видів транспорту.

То до яких цін готуватися українцям? В уряді вже назвали максимальні цифри - за літр бензину - 36,05, дизпалива - 40 гривень 66 копійок. Тобто в середньому пальне здорожчає на дві гривні. Утім очікувати, що невдовзі можна буде заправитися до повного бака - не варто, кажуть експерти.

Сергій Куюн, експерт з енергетики:

Навіть якщо зараз з'являться стимули, можливості для більш активного постачання, на це потрібен час. Для того, щоб укладати контракти, для того, щоб привезти це пальне. Травень буде засушливим, скажімо так.

На більшості заправок - можна залити в бак за раз 10 або 20 літрів. Ці обмеження, а ще масове повернення киян додому - теж стали причиною кілометрових черг. Тож місцева влада закликає - без необхідності не їздити містом власним авто. Бо зараз пріоритети інші - пальне насамперед потрібне військовим.