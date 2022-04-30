Ось так під звуки вибухів на Луганщині розпочинається евакуація

Росіяни - продовжують рівняти із землею український Донбас. Аби будь-що встановити повний контроль над територіями Донецької та Луганської областей. Це б дало їм можливість отримати сухопутний коридор до анексованого Криму.

Проте й Київ вони хотіли захопити за три дні! А Україну за тиждень. Тож і Донбас їм не подолати. Тому рашисти - застосовують тактику тотального знищення. До заборонених міжнародними конвенціями некерованих ракет - вони знову додали фосфорні снаряди.

Тож що чинять рашисти на східному фронті і як їм протистоять наші армійці - в матеріалі Євгена Соломіна.

Ой Господи, помоги! (лунає вибух) Спаси и помилуй!

Ось так під звуки вибухів на Луганщині розпочинається евакуація. Охочі виїхати забирають у кількох точках. Так і людям зручніше, і не допускається скупчення людей в одному місці. Проте чи не на кожній зупинці чутно прильоти. Зовсім поряд.

У хвилини тиші люди з підвалів починають виходити на вулицю.

Мы ж тут, возле подъезда - где-то начинает летать - мы ж уходим сразу. У нас же нет повітряной тревоги. Нас же не предупреждают когда-что будет летать.

Але, як правило, розмова триває недовго.

Ой, извините, буду тикать и так все время.

Вдень і вночі важкі бої йдуть в Оріховому та Нижньому. Ворог хотів просунутися вглиб Рубіжного, намагався наступати на підконтрольну українській армії територію, але після гостинного прийому зазнали втрат і відступили на раніше зайняті позиції.

10 раз окупанти атакували Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Гірське, Привілля та Попасну. Артилерією накрили черговий військовий об'єкт - сєвєродонецьку загальноосвітню школу - пошкоджено дах.

Олександр Стрюк, начальник Сєвєродонецької міської військової адміністрації:

Обстріли не припиняються і не дозволяють навіть розвозити по місту гуманітарну допомогу. Зараз є час затишшя. Далі може бути все по-іншому. Тому так: місто знаходиться на межі виживання.

У Сєвєродонецьку відновили роботу міської лікарні. Після вчорашнього бомбардування - там повибивало всі вікна та двері. Проте облаштували кілька кабінетів і запустили роботу закладу.

А це відео - з окупованої Кремінної. Тут колаборанти збирались на нараду в поліції та міськраді. Два точних удари ракет - і всі відправились на концерт кобзона.

На Донеччині росіяни застосували фосфорні снаряди - цього разу у селі Соловйове Очеретинської громади. Також під обстрілом знову опинилося Ласточкине - пошкоджено житловий будинок і крамницю.

По Авдіївці вночі стріляли з Градів, на ранок здійснили авіаналіт та продовжили гатити з реактивних систем по центру міста. Пошкоджені житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. У Мар'їнській громаді - обстріли по всій лінії фронту. Окупанти перебили високовольтну лінію електропередач, повністю знеструмивши Красногорівку.

Попри постійні обстріли та намагання росіян атакувати, українські військові надійно утримують усі свої позиції. Сьогодні вперше на Донеччині застосували новітню техніку - відпрацювавши по окупантах.

Тим часом бійці 128 окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади нагадали, що в Україні по копаному та садженому ні ходити, ні тим паче їздити оркам не можна. Влучний постріл з протитанкового ракетного комплексу і в БМП здетонував боєкомплект. Від вибуху башту з гарматою відірвало й кинуло на десятки метрів, про руський екіпаж годі й говорити! Теж пішли на концерт кобзона.