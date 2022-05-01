Пентагон опублікував відео з бронетранспортерами М113 перед відправкою до України [ Редагувати ]
Міністерство оборони США опублікувало у соцмережах відео з бронетранспортерами M113, які відправляють до України. Загалом ЗСУ отримають 200 одиниць такої техніки. Відео знято на авіабазі у штаті Джорджія.
Бронетранспортери M113 входять до нового пакету допомоги США Україні в розмірі $3,5 млрд, схвалених Конгресом.
.@USArmy soldiers move M113 Armored Personnel Carriers bound for 🇺🇦 Ukraine onto truck trailers at @USAGStewartHAAF, Georgia. pic.twitter.com/P2cvS9bbE3— Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) April 30, 2022
Президент США Джо Байден попросив у Конгресу $33 млрд на допомогу Україні. Ще частину він сподівається зібрати за рахунок нового закону, який дозволить вилучати заморожене у США майно російських бізнесменів на користь України.
При цьому в Держдепартаменті не виключають, що і заблоковані у зв'язку із санкціями Заходу активи Центробанку РФ будуть спрямовані на потреби України.
Нагадаємо, що США відправлять в Україну 72 155-міліметрові гаубиці та 121 ексклюзивний дрон Phoenix Ghost.
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