Міністерство оборони США опублікувало у соцмережах відео з бронетранспортерами M113, які відправляють до України. Загалом ЗСУ отримають 200 одиниць такої техніки. Відео знято на авіабазі у штаті Джорджія.

Бронетранспортери M113 входять до нового пакету допомоги США Україні в розмірі $3,5 млрд, схвалених Конгресом.

.@USArmy soldiers move M113 Armored Personnel Carriers bound for 🇺🇦 Ukraine onto truck trailers at @USAGStewartHAAF, Georgia. pic.twitter.com/P2cvS9bbE3 — Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) April 30, 2022

Президент США Джо Байден попросив у Конгресу $33 млрд на допомогу Україні. Ще частину він сподівається зібрати за рахунок нового закону, який дозволить вилучати заморожене у США майно російських бізнесменів на користь України.

При цьому в Держдепартаменті не виключають, що і заблоковані у зв'язку із санкціями Заходу активи Центробанку РФ будуть спрямовані на потреби України.

Нагадаємо, що США відправлять в Україну 72 155-міліметрові гаубиці та 121 ексклюзивний дрон Phoenix Ghost.