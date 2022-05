Міністерство оборони США опублікувало у соцмережах відео з бронетранспортерами M113, які відправляють до України. Загалом ЗСУ отримають 200 одиниць такої техніки. Відео знято на авіабазі у штаті Джорджія.

Бронетранспортери M113 входять до нового пакету допомоги США Україні в розмірі $3,5 млрд, схвалених Конгресом.

.@USArmy soldiers move M113 Armored Personnel Carriers bound for 🇺🇦 Ukraine onto truck trailers at @USAGStewartHAAF, Georgia. pic.twitter.com/P2cvS9bbE3