Новий пакет допомоги: що отримає Україна від США [ Редагувати ]
У понеділок, 25 квітня, в США розкрили деталі нового пакету допомоги, який напередодні анонсували держсекретар Ентоні Блінкен і міністр оборони Ллойд Остін. Про це повідомляє Госдеп США.
Частина з цих коштів буде направлена для оснащення України новітнім озброєнням.
Зазначається, що США виділили 713 млн доларів для України, 15 інших країн-членів НАТО, партнерів у Центральній і Східній Європі.
Пакет включає фінансування у розмірі 650 млн доларів, передбачене Законом про додаткові асигнування для України. З цих коштів понад 322 млн доларів призначені для підтримки спроможностей України, забезпечення Збройних сил більш передовим озброєнням та системами протиповітряної оборони.
Також Блінкен повідомив, що США продадуть військові облігації на 165 млн доларів, які підуть на закупку боєприпасів для України.
"З початку нового вторгнення Росії в Україну, з 24 лютого, Сполучені Штати виділили близько 3,7 млрд доларів на допомогу і надали понад 4,3 млрд доларів з початку роботи Адміністрації Байдена.
по темі
До України з візитом прибули держсекретар США Ентоні Блінкен та голова Пентагону Остін Ллойд
В обмежувальний список внесли ще близько 30 фізичних і 40 юридичних осіб
Президент Джо Байден підписав два законопроєкти, які вводять додаткові санкції щодо росії та білорусі
У Міністерстві оборони США не знають, як довго триватиме війна росії проти України, але вірять, що Україна може перемогти та відстояти свій суверенітет
У середу, 6 квітня, США оголосять про нові санкції проти росії