На "Укрзалізницю" розпочалася кібератака [ Редагувати ]
Національний залізничний перевізник "Укрзалізниця" заявив, що його онлайн-сервіси зазнають кібератаки. Про це повідомили у прес-службі УЗ.
Знову спостерігаємо набіги орди на наші сервіси онлайн-продажів та лінію підтримки, можуть бути тимчасові збої
У компанії працюють над відображенням атак та усуненням проблем.
Водночас каси на вокзалах продовжують функціонувати, а потяги прямують за розкладом.
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