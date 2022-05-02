Євросоюз планує припинити імпорт російського вугілля вже цього літа, а до кінця 2022 року відмовиться від російської нафти. Про це в інтерв'ю The Indian Express заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Ми реалізуємо дуже амбітну політику щодо зниження залежності від імпорту викопного палива з Росії. Цього літа ми припинимо імпорт російського вугілля, до кінця року - російської нафти, а також різко скоротимо імпорт газу з рф.

На відмову від російських енергоносіїв ЄС іде у рамках санкцій, які вводять у відповідь на російське вторгнення до України. Шольц заявив, що багато країн ЄС приєдналися до санкцій, навіть якщо це несе для них економічні витрати.

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Нагадаємо, що країни Європи погодили ембарго на російське вугілля, яке почне діяти із серпня. Австрія, Угорщина та Німеччина виступають проти ембарго на газ із Росії.

"Подробиці" повідомляли, що президент Польщі Анджей Дуда підписав закон про заборону імпорту російського вугілля і заморожування активів.