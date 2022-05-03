Зруйновані міста, загроза та смерть. Як розповісти дитині про воєнні реалії? Адже новини можуть травмувати юну психіку, і навіть нейтральна інформація - завдати шкоди. Говорити про війну боляче, але потрібно, говорять психологи. Як знайти прості слова для складних речей - відповіді шукали наші кореспонденти.

Пані Галина щодня виходить з онуками на дитмайданчик у парк. На бабусине запитання: яка ж країна в світі найсміливіша? Євген із Тимофієм навипередки кричать - Україна!

Галина, бабуся двох хлопчиків:

Дуже люблять Україну. Намагаються фотографуватися з українськими флагами. Малюють українську карту. Малювали дівчинку. Цю дівчинку звуть Україна.

Онуків від жахливих новин педагог за фахом намагається оберігати. Втім, повністю відгородити дітей від негативу не вдається.

Галина, бабуся двох хлопчиків:

Коли ми сьогодні займалися математикою, то дитина склала таку задачу: було 10 будинків і 2 згоріло…

Пані Тетяна говорить про війну із чотирирічним онуком Платоном, як із дорослим.

Тетяна, бабуся чотирирічного хлопчика:

Пояснюю просто, що наші хороші, вони захищають нас, наш спокій, наші дома, все, що пов'язане з нашим життям. А рашисти - люди, які руйнують наше життя та домівки, наших батьків і наших солдатів, наших воїнів хороших. Слава Україні! Героям Слава!

Шестирічний Тимур дуже переживає, тому батьки запевняють - перемога буде скоро.

Костянтин, батько шестирічного хлопчика:

Спрашивает про войну. Когда это все закончится? Стараемся объяснить то, что это все завтра, послезавтра. Стараемся не показывать это ему. Просто смотрим мультики.

Мультфільми зараз - порятунок для батьків, кажуть психологи. І дієвий спосіб поговорити з дітьми на складні теми.

Світлана Клименко, психологиня:

У мультфільмах є добрий герой і поганий герой. І між ними щось відбувається. І хтось перемагає з різним перебігом подій. І на прикладах можна пояснити.

Дорослі нині - опора для дітей, людина, яка м'яко, але впевнено спрямує і при цьому не ігноруватиме почуття. Віднайти спокій у тривожний час допомагають режим дня та сімейні ритуали.

Світлана Клименко, психологиня:

Це може бути вечірня казка чи розповідь, в якій дитина може ідентифікувати себе з героєм. І присвоїти собі його навички.

Так діти стають упевненіше і сильніше.