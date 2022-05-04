ЗСУ контрнаступають на Харківщині, а окупанти руйнують Луганщину (мапа) [ Редагувати ]
На схід від Харкова триває контрнаступ українських військ, і ЗСУ вдалося закріпитися у Молодовому, біля Старого Салтова. Про це повідомляють європейські експерти війни.
Українські армійці зруйнували міст Старий Салтов, що змусило окупантів рухатися на північ, а також обмежило подальший наступ на схід.
Водночас російська армія продовжує завдавати артилерійських і ракетних ударів по Рубіжному, Попасній і Лиману на Луганщині. Водночас помітного просування рашистів на Донбасі не відбувається.
Нагадаємо, що за даними британської розвідки, росіяни планують захопити Краматорськ і Сєверодонецьк.
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