Так виглядає прихід "руського миру"

На схід від Харкова триває контрнаступ українських військ, і ЗСУ вдалося закріпитися у Молодовому, біля Старого Салтова. Про це повідомляють європейські експерти війни.

Українські армійці зруйнували міст Старий Салтов, що змусило окупантів рухатися на північ, а також обмежило подальший наступ на схід.

Водночас російська армія продовжує завдавати артилерійських і ракетних ударів по Рубіжному, Попасній і Лиману на Луганщині. Водночас помітного просування рашистів на Донбасі не відбувається.

Нагадаємо, що за даними британської розвідки, росіяни планують захопити Краматорськ і Сєверодонецьк.