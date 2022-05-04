На Луганщині внаслідок обстрілів загинуло дві людини, знищено 45 будинків - ОВА [ Редагувати ]
На Луганщині минулої доби 2 людини загинули та 2-є поранені в результаті ракетно-бомбових ударів рашистів. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
По Сєвєродонецьку, Рубіжному, Лисичанську та Золотому-4 завдано ракетно-бомбових ударів, за добу загинули дві людини Крім того, окупанти проводили штурмові дії в районі Попасної, де бої тривають.
Вчора кожне наше місто потерпало від ворога. Чотири населені пункти витримали ракетно-бомбові удари. Попасну росіяни не просто руйнують - вони видаляють її з мапи Луганщини як населений пункт.
Російські війська 34 рази вдарили по житловим районам області. Загинули дві людини - жінка з Лисичанська та чоловік з Попасної. Поранені дві жінки з Лисичанська.
Зокрема, здійснено 10 артобстрілів Лисичанська, 8 - Сєвєродонецька, ще 10 - Попаснянської та Гірської громад. Пошкоджено 45 будинків та інших об’єктів. Чотири будинки в Сєвєродонецьку, 12 - у Лисичанську, 7 - в Оріховому, 6 - в Рубіжному, 4 - в Гірському, 4 - в Попасній, 2 - у Врубівці.
Нагадаємо, що на Луганщині окупанти знищили елеватор на 30 тис. тонн зерна.
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