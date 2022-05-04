На Луганщині минулої доби 2 людини загинули та 2-є поранені в результаті ракетно-бомбових ударів рашистів. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

По Сєвєродонецьку, Рубіжному, Лисичанську та Золотому-4 завдано ракетно-бомбових ударів, за добу загинули дві людини Крім того, окупанти проводили штурмові дії в районі Попасної, де бої тривають.

Вчора кожне наше місто потерпало від ворога. Чотири населені пункти витримали ракетно-бомбові удари. Попасну росіяни не просто руйнують - вони видаляють її з мапи Луганщини як населений пункт.