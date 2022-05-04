Окупанти примусово вивезли до Владивостоку 300 жителів Маріуполя. У них немає ні грошей, ні зв'язку. Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram.

Людей розселили селище Врангеля в будівлі чогось середнього між готелем і гуртожитком. Грошей не видають, то ж можливості вийти на зв’язок банально немає. Речами не забезпечують, годують триразово, про якість мова не йде.

За його словами, документів в людей немає, тримає "процедура оформлення".