Окупанти примусово вивезли 300 маріупольців до Владивостоку: що про них відомо [ Редагувати ]
Окупанти примусово вивезли до Владивостоку 300 жителів Маріуполя. У них немає ні грошей, ні зв'язку. Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram.
Людей розселили селище Врангеля в будівлі чогось середнього між готелем і гуртожитком. Грошей не видають, то ж можливості вийти на зв’язок банально немає. Речами не забезпечують, годують триразово, про якість мова не йде.
За його словами, документів в людей немає, тримає "процедура оформлення".
Обіцяють через два тижні закінчити бюрократичні процедури щодо оформлення і провести подальше переселення в інші містечка. Щодо роботи - виключно з запропонованого. Низькокваліфікований і низькооплачуваний труд. Формально росіяни кажуть про можливість потім у будь-який час відмовитись від статусу "укриття від війни" але довіри цьому немає.
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