В Україні через російське вторгнення загинула 221 дитина [ Редагувати ]
В Україні через повномасштабне вторгнення росії загинула 221 дитина. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора в Telegram.
При цьому понад 408 дітей були поранені.
Станом на ранок 5 травня 2022 року понад 629 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії РФ. За офіційними даними загинула 221 дитина, поранено понад 408.
Найбільше постраждало дітей у:
- Донецької області - 139,
- Київської - 116,
- Харківській - 95,
- Чернігівській - 68,
- Херсонській - 46,
- Миколаївської - 44,
- Луганській - 37,
- Запорізькій - 27,
- Сумський - 17,
- у Києві - 16,
- Житомирській - 15.
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