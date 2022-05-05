Суд наклав арешт на корпоративні права і рахунки підприємств родичів народних депутатів Віктора Медведчука та Тараса Козака. На них знаходилось понад 40 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба ДБР.

За ініціативи Державного бюро розслідувань суд наклав арешт на корпоративні права та рахунки суб’єктів господарювання, що належать родичам народних депутатів України Віктора Медведчука та Тараса Козака. На заарештованих рахунках знаходилось понад 40 млн грн.

Правоохоронці продовжують роботу щодо виявлення незаконно набутого майна Віктора Медведчука, Тараса Козака та їх родичів.

Працівники ДБР Львова провели чергові обшуки на об'єктах, пов'язаних з родинами депутатів. Слідчі дії відбувалися за шістьома адресами, одна з них - у Київській області, решта - на території Львівської.

За даними слідства, родичі Козака та Медведчука є суб’єктами кримінального провадження щодо незаконного видобутку піску на двох кар'єрах у Львівські області.

Правоохоронці під час слідчих дій вилучили цінні картини, предмети антикваріату, інші коштовності.

Надалі ДБР буде ініційоване питання щодо накладення на них арешту та їх передачі до Національного агентства з управління активами.