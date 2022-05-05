Минуле, яке нищить. Радянський спадок, він не лише щомиті нагадує про ті часи, але й виконує певну пропагандистську функцію. Тож аби про "совєти" та російський спадок - нічого не нагадувало, у Дніпрі взялися за велику чистку. Що прибрали і куди - дивіться далі.

Дрилем і ломами комунальники розбивають цегляну стіну. З одного боку - бронзою вилитий солдат, який йде на штурм, з іншого - наказ Сталіна до маршала Малиновського з приводу звільнення міст Дніпропетровська та Дніпродзержинська від німецьких загарбників.

Надія Лиштва, начальник управління з питань охорони культурної спадщини Дніпровської міської ради:

Воно не увічнює пам'ять тих, хто загинув на війні й навіть не говорить скільки людей тоді полягло при форсуванні Дніпра. А це було майже 300 тисяч загиблих. Це наказ, який не несе в собі ні культурної цінності, але він є таким маяком, який притягує "руський мир" до Дніпра.

А це вже на бульварі Слави за допомогою кранів підіймають стелу. На ній надпис - "Площа Жукова".

Антон Андрієнко, головний спеціаліст відділу забезпечення діяльності міського голови та його заступників Дніпровської міської ради:

Дуже цікавий факт з історії Дніпра. Площі Жукова в Дніпрі ніколи не було, а стела була. Я думаю, що це просто якась безглузда радянська традиція, яка ви знаєте - мітити територію. По іншому це прокоментувати не можу.

Тут вже на бульварі за демонтажем спостерігають місцеві жителі. Пан Олександр побаченим тішиться.

Олександр, житель Дніпра:

Болячки на тілі, ті, які гноїть начинають. Особливо після того, що сталося 24 лютого. Ви просто не знаєте, что такое Росія, єто такая гадость. Я сам біл офицером єтой армии. Только я об одном сожалею, что тогда свою ракету не направил на Москву.

Та є і ті, які не дуже радіють. Пані Марина розуміє, все що пов'язано із радянською владою, має залишитися у минулому, але водночас не хоче аби її онуки не знали історії.

Марина, жителька Дніпра:

Дедушка воевал не один. Но в связи с событиями, возможно правильно. Но часть истории.

А це комунальники звільняють від серпа та молота - багатоповерхівки. Другий день поспіль вони збивають ліпнину.

Олег Морозюк, головний інженер ТОВ "Єкологія-Д":

Силами вышки, а также нашими сотрудниками, потому что есть аварийные участки, которые могут упасть, а так же эта лепнина напоминает символику советского союза, которая не всем по душе.

Демонтаж радянської символіки у Дніпрі розпочався у 2014 році. З вулиць міста зникло понад 100 стел та пам'ятників. Демонтовані об'єкти зберігатимуть на складі, а вже у майбутньому чиновники планують відкрити музей тоталітарного режиму просто неба.