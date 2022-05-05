Евакуюватися. Вже кілька тижнів поспіль саме із таким закликом звертається влада до мешканців Донбасу. Адже саме на Донеччині та Луганщині - зараз найбільш важка ситуація. Але у містах і селах, які ворог буквально знищує вогнем - досі залишаються тисячі людей. Та сьогодні з містечка Лиман десятки цивільних таки зважилися на евакуацію.

Як все відбувалося, бачив наш воєнкор Руслан Смещук.

Дорога біля Слов'янська. Сюди вивозять людей зі Святогірська та Лимана. Обидва міста росіяни постійно обстрілюють.

Было сильных два взрыва прямо над зданием. Очень большие взрывы. И двери выбило, и стекла повыбивало.

Сьогодні евакуюються здебільшого старі та мами з дітьми. Ці й так вразливі люди пережили неймовірні випробування. Останні тижні й місяці всі вони цілодобово сиділи в підвалах.

В подвалах сидели. Они днем и ночью бьют. По городу бьют, везде бьют. По инфраструктуре бьют. По больнице бьют. Все что можно - все бьют!

Ірина, місцева жителька:

Два месяца в подвале, за эти два месяца пережили два ракетных залпа. Я и мой ребенок. Моя внучка. Это 12 марта и вот сегодня, без двадцати восемь, ракетным залпом тоже нанесли удар возле лавры. И вот, вынуждены эвакуироваться.

Ці евакуаційні автобуси організували місцеві волонтери. Вони під ворожим вогнем вже котрий день рятують людей.

Роман Бугайов, волонтер:

Мы должны забрать около 90 человек. Среди этих людей маломобильные люди. Дети, взрослые - все кого можем забираем. Это наша задача самая главная - довезти всех людей из точки вывоза до пункта назначения. Что бы все было хорошо и все целы. В некоторых местах сейчас жарко, да.

Вчора евакуаційні автобуси обстріляли. Тож наразі Лиманський напрямок - один із найгарячіших на Донеччині - відсьогодні для репортерів закрит. В цьому районі йдуть важкі бої.

Віталій, військовослужбовець збройних сил України: