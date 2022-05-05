Білорусь не братиме участь у війні проти України - лукашенко [ Редагувати ]
Білорусь, як заявив олександр лукашенко, не планує брати участь у війні проти України. Нібито усе, що його країна може запропонувати росії, вона вже має.
Про це пише "Белта".
"Ми не збираємося брати участь у "спеціальній операції" Збройних Сил Російської Федерації в Україні. Тому що в цьому немає жодної потреби", - заявив Лукашенко.
Як відзначив лукашенко, росія нічого не потребує від Білорусі у війні проти нашої країни, у зв’язку з чим його країна не планує втручатися.
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