Білорусь, як заявив олександр лукашенко, не планує брати участь у війні проти України. Нібито усе, що його країна може запропонувати росії, вона вже має.

Про це пише "Белта".

"Ми не збираємося брати участь у "спеціальній операції" Збройних Сил Російської Федерації в Україні. Тому що в цьому немає жодної потреби", - заявив Лукашенко.

Як відзначив лукашенко, росія нічого не потребує від Білорусі у війні проти нашої країни, у зв’язку з чим його країна не планує втручатися.