Війна змінила життя назавжди: історія телеоператора "Інтера", який фільмував злочини рашистів [ Редагувати ]
Містечко на Київщині, яке росіяни намагалися зрівняти з землею, і яке точно потребуватиме донорських грошей - це Бородянка. Російські колони там йшли центром міста, обстрілюючи будинки. Крім того, на багатоповерхівки ворог скинув кілька авіабомб. У підсумку: сотні споруд - зруйновані, а безхатьками залишилися тисячі людей.
Житель Бородянки і наш колега, телеоператор Сергій Килимник фільмував усі злочини рашистів у місті. Навіть потрапив під танковий вогонь! Історію про те, як війна може змінити звичне життя людини розкаже Богдан Вербицький.
Володимир Путін, президент Російської Федерації:
Мною было принято решение о проведении специальной военной операции.
Богдан Вербицький, кореспондент:
Зранку, 24-го лютого ми почали жити новим життям. І це - його наочна ілюстрація. Війна зруйнувала не тільки будинки, а й наші плани на майбутнє, нашу впевненість у завтрашньому дні.
На прикладі однієї історії ми покажемо, як ця війна змінює все: погляди, побут та життя.
Сергій Килимник, телеоператор:
Написали, що діти не йдуть до школи, бо почалася війна.
Це була перша звістка про війну, яку прочитав Сергій - наш колега, телеоператор. Тоді, 24-го лютого я побачився з ним на роботі. У нас навіть була запланована зйомка!
Сергій Килимник, телеоператор:
Їхав 4 з половиною часа. І з Києва дуже великий був поток автомобілів.
Ось він. З перших годин вторгнення Росії, Сергій фільмував усе: затори, життя в містах, авіанальоти і навіть російські колони!
Сергій Килимник, телеоператор:
Я просто дістав фотоапарат свій і начав усе знімати, фіксувати. Перші колони пройшли через окружну, і отут на кругу якраз, за оцією будівлею, я і знімав, як вони проходили через окружну і йшли на Макарів.
Сергію вдалося навіть зняти обличчя окупантів. Каже, першими в місто заходили буряти, а за ними кадирівці. Техніки та живої сили було ТАК БАГАТО, що йшла усю ніч!
Сергій Килимник, телеоператор:
Цей гул-гул постійний. Тут хоп, немає. Тоді чую знову він "Бррр-Бррр", я такий на ізмєнє, а виявилось, що це були не колони, не танки, це журчання у мене в шлунку. Я вже боявся сам себе.
Та найстрашніше в Бородянці було попереду. Спочатку центром міста пройшли колони і обстріляли житлові будинки...
Стріляли по всьому, по всіх. Хоча... тут тільки ці були... мирні люди.
Обстріл Бородянки, 28-го числа. 7:30 і зараз, мабуть, (вибух) ідуть бої по вулиці центральній.
Туди ж росіяни скинули й авіабомби. Декілька. На житлові будинки.
Сергій Килимник, телеоператор:
Коли ти чуєш, як воно свистить і тіки бабабах. Тебе підкидує, саме страшне, не коли тебе підкидує, а коли летить літак. Тому що ти не знаєш в якому місці ця бомба упаде. Я лежав, просто Богу молився, Бодь.
Навпроти цього, вже зруйнованого будинку - помешкання доньки Сергія. Ось ці вікна - заставлені дошками - її квартира. Заходимо (а точніше пробираємося) в середину.
-Скільки років цьому ремонту? - Ееее... півтора року. - Своїми руками робив? -Да, все своїми руками. Перепланіровку робив.
Насправді, не тільки СВОЇМИ руками! Допомагав і онук.
Це дитяча кімната була. Тут мій внучок грався.
Коли онук Сергія буде гратись в себе вдома - поки незрозуміло. Та й чи буде куди повертатися? Пів будинку, фактично, знесло вибуховою хвилею. Постраждало і помешкання Сергія.
Сергій Килимник, телеоператор:
А тоді було 15:02. Я відкрив віконце, присів, висунув руки, повернув моніторчик і от так от знімав. І воно як прилетіло. В перший під'їзд було попадання.
Сергій Килимник, телеоператор:
Тоді було дуже багато адреналіну і… (вибух) було багато адреналіну і весь організм працював на задачу засняти цю колону.
Ми - в будинку Сергія. Зараз з "комунальних благ" тут тільки електроенергія. Якраз перед війною Сергій закінчив ремонт у ванній.
Сергій Килимник, телеоператор:
- Це я сам. Бодя мені помагав вибирати по кольору. - Ну бачиш, вибрав як я казав. - Да отлічний, Бодь. Наладиться - покупаємся. Ахахахаха. Промарадьорили. Нижню білизну позабирали. Одежу, черевики. Ми з малим збирали на хороший системний блок. Хотів шоб монтажкою зайнявся малий. Вони не змогли їх виламати, то вони вирвали їх з рамою. То коли я приїхав, вони лежали.
Зараз - вже стоять на своєму місці. Навіть - зачиняються! Втім, наш колега тут не живе. Постійно біля батька.
Сергій Килимник, телеоператор:
Тому що там катастрофа. Боже, за шо цим старим людям на стрості років таке горе?
Іван Килимник, пенсіонер:
Він раз пролетів - стьокла полетіли. Я спускаюсь у погреб. Тільки спустився, то мені обналічнік раз - на голову впав. Тоді другий раз заход зробив. Я вже був у погребі. І так всю ніч просидів у погребі.
А коли вийшов з нього, побачив зруйновану покрівлю, тріщини в стінах та обвалену стелю.
Поки, думаю, поміняю дах і стелю, але я боюсь, що тут могла бути, що проблема в самих стінах.
В багатоквартирний будинок навпроти скинули авіабомбу. Мікс з бетону, арматури та осколків полетів у приватний сектор. Декілька будинків зруйновано "під 0".
Іван Килимник, пенсіонер:
В цих будинках дуже багато людей загинуло під руїнами. Під розвалинами. Ця "оркня", вони не давали забирати людей. І були випадки, коли люди підходили, намагалися їм допомогти, чи дать їсти, їх вбивали.
А чи можливо після цього пережитого пекла війни, жити і працювати?
Сергій Килимник, телеоператор:
Я радий даже сонцю зараз. Радий, що мої близькі, знайомі, друзі - всі живі. Був радий, от коли ми там були в Немирові, то ми от черпали з колодця воду, гріли і обмивалися. А тут в Бородянці я відчув, що є цивілізація. Сохранилися якісь ще комунікації, якісь блага цивілізації. І я два дня назад став під душ, під душем постояв з теплою водою. І для мене це дуже кайфово було.
по темі
Ворог руйнує міста, обстрілюючи з усієї можливої зброї, але захопити їх усе одно не може. Адже наші захисники день-у-день відкидають загарбників на попередні позиції.
Жителі Миколаєва та області останнім часом живуть у стані майже постійних обстрілів.
Лише за останню добу на Донбасі наші армійці відбили шість атак орків, знищили п'ять танків, одну артилерійську систему та зенітну установку, чимало броньованої техніки.
У результаті - зруйновані будинки, поранені люди. Серед них - й одна дитина. На місці влучання побували наші журналісти.
Росіяни погрожують жителям Херсонщини, намагаються промивати їм мізки, але це не спрацьовує.
Напередодні орки навмисно накрили важкою артилерією місцеву лікарню, де на той момент перебували десятки цивільних пацієнтів. Внаслідок обстрілу загинула жінка, ще двоє людей зазнали поранення.