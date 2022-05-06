Чи можливо після цього пережитого пекла війни, жити і працювати?

Містечко на Київщині, яке росіяни намагалися зрівняти з землею, і яке точно потребуватиме донорських грошей - це Бородянка. Російські колони там йшли центром міста, обстрілюючи будинки. Крім того, на багатоповерхівки ворог скинув кілька авіабомб. У підсумку: сотні споруд - зруйновані, а безхатьками залишилися тисячі людей.

Житель Бородянки і наш колега, телеоператор Сергій Килимник фільмував усі злочини рашистів у місті. Навіть потрапив під танковий вогонь! Історію про те, як війна може змінити звичне життя людини розкаже Богдан Вербицький.

Володимир Путін, президент Російської Федерації:

Мною было принято решение о проведении специальной военной операции.

Богдан Вербицький, кореспондент:

Зранку, 24-го лютого ми почали жити новим життям. І це - його наочна ілюстрація. Війна зруйнувала не тільки будинки, а й наші плани на майбутнє, нашу впевненість у завтрашньому дні.

На прикладі однієї історії ми покажемо, як ця війна змінює все: погляди, побут та життя.

Сергій Килимник, телеоператор:

Написали, що діти не йдуть до школи, бо почалася війна.

Це була перша звістка про війну, яку прочитав Сергій - наш колега, телеоператор. Тоді, 24-го лютого я побачився з ним на роботі. У нас навіть була запланована зйомка!

Сергій Килимник, телеоператор:

Їхав 4 з половиною часа. І з Києва дуже великий був поток автомобілів.

Ось він. З перших годин вторгнення Росії, Сергій фільмував усе: затори, життя в містах, авіанальоти і навіть російські колони!

Сергій Килимник, телеоператор:

Я просто дістав фотоапарат свій і начав усе знімати, фіксувати. Перші колони пройшли через окружну, і отут на кругу якраз, за оцією будівлею, я і знімав, як вони проходили через окружну і йшли на Макарів.

Сергію вдалося навіть зняти обличчя окупантів. Каже, першими в місто заходили буряти, а за ними кадирівці. Техніки та живої сили було ТАК БАГАТО, що йшла усю ніч!

Сергій Килимник, телеоператор:

Цей гул-гул постійний. Тут хоп, немає. Тоді чую знову він "Бррр-Бррр", я такий на ізмєнє, а виявилось, що це були не колони, не танки, це журчання у мене в шлунку. Я вже боявся сам себе.

Та найстрашніше в Бородянці було попереду. Спочатку центром міста пройшли колони і обстріляли житлові будинки...

Стріляли по всьому, по всіх. Хоча... тут тільки ці були... мирні люди.

Обстріл Бородянки, 28-го числа. 7:30 і зараз, мабуть, (вибух) ідуть бої по вулиці центральній.

Туди ж росіяни скинули й авіабомби. Декілька. На житлові будинки.

Сергій Килимник, телеоператор:

Коли ти чуєш, як воно свистить і тіки бабабах. Тебе підкидує, саме страшне, не коли тебе підкидує, а коли летить літак. Тому що ти не знаєш в якому місці ця бомба упаде. Я лежав, просто Богу молився, Бодь.

Навпроти цього, вже зруйнованого будинку - помешкання доньки Сергія. Ось ці вікна - заставлені дошками - її квартира. Заходимо (а точніше пробираємося) в середину.

-Скільки років цьому ремонту? - Ееее... півтора року. - Своїми руками робив? -Да, все своїми руками. Перепланіровку робив.

Насправді, не тільки СВОЇМИ руками! Допомагав і онук.

Це дитяча кімната була. Тут мій внучок грався.

Коли онук Сергія буде гратись в себе вдома - поки незрозуміло. Та й чи буде куди повертатися? Пів будинку, фактично, знесло вибуховою хвилею. Постраждало і помешкання Сергія.

Сергій Килимник, телеоператор:

А тоді було 15:02. Я відкрив віконце, присів, висунув руки, повернув моніторчик і от так от знімав. І воно як прилетіло. В перший під'їзд було попадання.

Сергій Килимник, телеоператор:

Тоді було дуже багато адреналіну і… (вибух) було багато адреналіну і весь організм працював на задачу засняти цю колону.

Ми - в будинку Сергія. Зараз з "комунальних благ" тут тільки електроенергія. Якраз перед війною Сергій закінчив ремонт у ванній.

Сергій Килимник, телеоператор:

- Це я сам. Бодя мені помагав вибирати по кольору. - Ну бачиш, вибрав як я казав. - Да отлічний, Бодь. Наладиться - покупаємся. Ахахахаха. Промарадьорили. Нижню білизну позабирали. Одежу, черевики. Ми з малим збирали на хороший системний блок. Хотів шоб монтажкою зайнявся малий. Вони не змогли їх виламати, то вони вирвали їх з рамою. То коли я приїхав, вони лежали.

Зараз - вже стоять на своєму місці. Навіть - зачиняються! Втім, наш колега тут не живе. Постійно біля батька.

Сергій Килимник, телеоператор:

Тому що там катастрофа. Боже, за шо цим старим людям на стрості років таке горе?

Іван Килимник, пенсіонер:

Він раз пролетів - стьокла полетіли. Я спускаюсь у погреб. Тільки спустився, то мені обналічнік раз - на голову впав. Тоді другий раз заход зробив. Я вже був у погребі. І так всю ніч просидів у погребі.

А коли вийшов з нього, побачив зруйновану покрівлю, тріщини в стінах та обвалену стелю.

Поки, думаю, поміняю дах і стелю, але я боюсь, що тут могла бути, що проблема в самих стінах.

В багатоквартирний будинок навпроти скинули авіабомбу. Мікс з бетону, арматури та осколків полетів у приватний сектор. Декілька будинків зруйновано "під 0".

Іван Килимник, пенсіонер:

В цих будинках дуже багато людей загинуло під руїнами. Під розвалинами. Ця "оркня", вони не давали забирати людей. І були випадки, коли люди підходили, намагалися їм допомогти, чи дать їсти, їх вбивали.

А чи можливо після цього пережитого пекла війни, жити і працювати?

Сергій Килимник, телеоператор: