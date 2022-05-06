ЗСУ вперше показали роботу ударного безпілотника Switchblade (відео) [ Редагувати ]
Сьогодні 6 травня в Україні відзначають День піхоти. З цього приводу ЗСУ вперше показали роботу безпілотника Switchblade.
Про це повідомляє 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха.
На відео видко, як за допомогою тактичного ударного безпілотного авіаційного комплексу Switchblade, ЗСУ підбадьорили окупантів, які так завзято готували укріплення.
Також зазначається, що українська піхота впевнено наступає і стійко тримає оборону.
"Саме піхотинці першими зустрічають ворога, зближуються та знищують його впритул. Піхотинці ставлять крапку у бою, підіймаючи Прапор України над звільненими територіями", - йдеться у повідомленні.
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