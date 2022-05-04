В Євросоюзі оголосили про шостий пакет санкцій проти росії. У ньому ЄС нарешті відмовляється від російської нафти і відрізає від платіжної системи Свіфт російський Сбєрбанк. Більше подробиць про нові санкції - в Олени Абрамович.

Щодо шостого пакету санкцій у Брюсселі радилися майже місяць. Ще восьмого квітня, під час візиту до Бучі, очільники Євроінституцій заявили: затверджують п'ятий пакет і готують наступний. Адже того дня у Краматорський вокзал, переповнений людьми, прилетіла російська ракета, забравши щонайменше півсотні життів мирних жителів. У ЄС вирішили - відповідь на усі ці звірства має бути суттєва. Домовлялись довго, але згоди таки дійшли.

Урсула фон дер Ляєн, президентка Єврокомісії:

Сьогодні ми вирішуємо питання нашої залежності від російської нафти. Скажу відверто: це буде непросто, адже деякі країни-члени дуже залежать від російської нафти. Та ми просто повинні це зробити. Тож сьогодні пропонуємо заборонити в Європі російську сировину. Це буде повна заборона на імпорт усієї російської нафти, морської та трубопровідної, сирої та очищеної.

Російська сира нафта має зникнути з європейських ринків протягом півроку, а до кінця 2022-го - і решта нафтопродуктів. Наразі чверть нафти, якою користується ЄС, російська. Це менша частка, ніж газу - його у росіян купують 40%. Тож на цей крок Брюсселю піти дещо простіше. Винятки зроблять для Угорщини і Словаччини - їм запропонують на рік довший перехідний період. Додали ваги шостому пакету санкцій й обмеженнями щодо банків.

Урсула фон дер Ляєн, президентка Єврокомісії:

Ми нарешті "десвіфтизуємо" Сбєрбанк. Це один із найбільших російських банків, він тримає близько 37% усього банківського сектору. Ми також відключимо від SWIFT інші великі фінустанови Росії. Тим самим ударимо по банках, які мають вирішальне значення для російської фінансової системи та здатності путіна продовжувати руйнування.

Не дадуть путіну і ширити свою пропаганду Європою. До шостого пакету внесли заборону на трансляцію трьох великих державних мовників Росії. Їх заблокують усюди - і на кабельному телебаченні, в соцмережах, і в додатках чи на будь-яких інших платформах. Додали в санкційні списки й окремих військових і чиновників, відповідальних за звірства у Бучі та нелюдську облогу Маріуполя. Аби усі знали - покарання не омине ніхто.

Урсула фон дер Ляєн, президентка Єврокомісії:

Путін хотів стерти Україну з мапи, і йому це явно НЕ вдасться. Навпаки. Україна повстала у мужності та єдності. А натомість його власна країна, Росія, тоне. Шановні депутати, ми хочемо, щоб Україна перемогла цю війну.

Запропоновані санкції уже сьогодні взяли в роботу посли Євросоюзу, щоб підготувати їх до затвердження на раді міністрів закордонних справ Євросоюзу 10 травня. Презентувала Урсула фон дер Ляєн шостий пакет саме у Європарламенті, бо там від неї чекали найжорсткіших санкцій. І цей пакет дійсно можна таким назвати.