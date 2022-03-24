США вводят санкции против оборонной базы РФ, депутатов Госдумы [ Редактировать ]
США усиливают экономическое давление на Россию из-за вторжения в Украину. Под новые санкции попали оборонная база РФ, депутаты Госдумы, а также генеральный директор Сбербанка.
Об этом сообщает Министерство финансов США.
Отмечается, что США вводят новые санкции против 48 российских оборонных компаний. Они не смогут пользоваться и применять западные технологические и финансовые ресурсы.
Кроме того, под экономические санкции попали 328 депутатов Государственной Думы России, которые поддержали признание "ЛДНР", и руководитель Сбербанка Герман Греф.
"Соединенные Штаты вместе с партнерами и союзниками поражают в центр способность России финансировать и осуществлять свою войну и зверства против Украины", - заявила министр финансов Джанет Йеллен.
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