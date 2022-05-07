Окупанти планують повернути Херсонській області герб часів російської імперії [ Редагувати ]
російські окупанти планують повернути Херсонській області герб часів російської імперії. Про це повідомляє уповноважена з прав людини Людмила Денісова.
Крім того, хочуть видавати місцевим російське громадянство, а також намагаються відновити залізничне сполучення з анексованим Кримом.
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