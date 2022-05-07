Навіть активісти закликають не купувати паливо у росії

У пошуках альтернативи російському паливу Європа починає будувати термінали для прийому зрідженого природного газу. Ці споруди здатні замінити газогінне постачання. І дозволяють приймати судна з цінним вантажем із будь-якої точки світу.

Напередодні одразу кілька країн урочисто відкрили будівництва нових потужностей. З одного боку - європейці демонструють свою готовність дати собі раду без російського газу. З іншого - розчаровують кліматичних активістів, які вже не один рік закликають уряди своїх країн взагалі відмовитися від використання викопаного палива. Мої колеги продовжать тему.

До вторгнення Росії в Україну Німеччина була єдиною великою країною ЄС, яка не мала власних терміналів для приймання танкерів зі зрідженим природним газом. Тепер їх матиме чотири.

Мета полягає у тому, щоб стати незалежними від шантажу Росії.

Міністр економіки та захисту клімату ФРН Роберт Габек особисто прибув до портового міста Вільгельмсгафен, де дав старт будівництву майбутнього хабу обробки зрідженого газу.

Тут його у рідкому стані прийматимуть із суден, а потім пропускатимуть через ре-газифікаційний термінал, де паливо знову ставатиме газоподібним і буде придатним до використання.

Новий термінал підключать до газотранспортної системи, через яку паливо надходитиме у домівки німців. З чотирьох нових терміналів два мають запрацювати вже до кінця цього року.

Роберт Габек, Віцеканцлер Німеччини, Федеральний міністр економіки та захисту клімату:

Якщо ідея Путіна полягала в тому, щоб зловживати "слабкими демократіями" для подальшого розколу Європи, сварливої та розділеної Європи, то ми зараз доводимо протилежне. Ми також доводимо це прямо тут, створюючи інфраструктуру, яка забезпечить європейську безпеку - і німецьку, звісно німецьку.

У минулому Німеччина не поспішала будувати власні термінали. Вартість одного - щонайменше 65 мільйонів євро. Нащо такі інвестиції, якщо можна одержати паливо через трубу від "Газпрому". А докупити ще можна через регазифікаційні установки в Нідерландах, Бельгії чи Франції. Газотранспортні системи всіх цих країн з'єднані одна з одною. Все змінила війна. Стало зрозуміло, наскільки сильно ЄС залежить від Росії. Отож задля уникнення шантажу - європейські країни вже розширюють імпорт ЗПГ і брак потужностей відчувається вже. Такому великому споживачеві газу, як Німеччина, без власної інфраструктури просто не обійтися.

Шарль Мішель, президент Європейської ради:

Російська війна в Україні є невідкладним моментом. Напевно, це також момент істини для Європейського Союзу. Ми повинні будувати наш європейський суверенітет, ми повинні бути більш стратегічними та ми повинні створити нашу нову енергетичну незалежність.

Плавучий термінал зрідженого природного газу - розпочала будувати Греція. Він знаходитиметься у портовому місті Александруполіс, що неподалік турецького кордону.

Кіріакос Міцотакіс, прем'єр-міністр Греції:

Нещодавній шантаж Москви щодо природного газу робить цей проєкт не тільки необхідним, а й невідкладним.

"Нові енергетичні ворота" - як назвав термінал грецький прем'єр, слугуватимуть енергетичній незалежності Балкан та усієї Європи загалом.

Європейські країни почали об'єднувати зусилля для створення ЗПГ-потужностей. Наприклад Фінляндія та Естонія домовилися про спільну оренду плавучого термінала. А от Польща і Литва запустили спільний газопровід, який дозволить інтегрувати країни Прибалтики у спільний енергетичний ринок ЄС та знизити залежність від російських постачань.

Кадрі Сімсон, Європейський комісар з питань енергетики:

Війна Росії проти України змусила всіх нас переглянути свої сильні та вразливі сторони у питанні енергетики. Рішення "Газпрому" припинити постачання газу до Польщі та Болгарії є ще одним поворотним моментом у нинішній кризі. Це остання спроба використати енергію, як інструмент шантажу.

Звідки Європа імпортуватиме зріджений газ? Вона вже закуповує його у Сполучених Штатів. До 2030 року планує щорічно одержувати близько 50 мільярдів кубів. Влітку планується підписання меморандуму з Єгиптом та Ізраїлем про збільшення постачання ЗПГ.

ЄС також планує подвоїти пропускну спроможність Південного газового коридору, яким надходить газ з Азербайджану, до 20 мільярдів кубометрів на рік. Планується також активізація співробітництва з країнами Африки.

Зокрема з Сенегалу, Нігерії та Анголи, - про це повідомляє видання "Блумберг".

Повідомлення щодо зовнішньої енергетичної взаємодії має бути ухвалене Європейською комісією пізніше цього місяця, як частина пакету з реалізації плану щодо скорочення енергетичної залежності від Москви.

Навіть активісти закликають не купувати паливо у росії, адже ці гроші Кремль використовує для фінансування війни в Україні. Таку акцію провели члени "Грінпісу" в Іспанії.

Хосе Луїс Гарсія Ортега, очільник кліматичного відділу Greenpeace в Іспанії:

Ми сподіваємося, що ембарго, яке обговорюється в ЄС на нафту, також застосовується до газу, і ми просимо припинити купувати російський газ і зосередитися на відновлюваних джерелах енергії.

Німецька природоохоронна організація "Дойче Умвельтгільфе" закликала зупинити будівництво терміналу для приймання зрідженого природного газу, яке розпочалося напередодні.

Мовляв, якщо ФРН дійсно планує досягти нейтральних показників щодо шкідливих викидів, то інвестиції у викопне паливо мають зменшитися, а не навпаки - зростати.