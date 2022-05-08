Перший коридор затемнень у 2022 році: що не можна робити [ Редагувати ]
Часткове сонячне затемнення 30 квітня розпочне перший у 2022 році коридор затемнень, хоча його вплив почався відчуватися за два тижні до першого затемнення.
Кожен коридор затемнень на нас впливає по-різному, але у кожного коридору є дещо спільне. Вони руйнують бар'єри та старий порядок, несуть зміни. Після кожного коридору затемнень на людей чекають кардинальні перебудови в їхньому житті.
Руйнуватиметься все, в чому не було стабільності, наприклад, нещирі і негармонійні стосунки, нестабільні фінансові справи, неправильні цілі, брехливе особисте життя.
Перший 2022 року коридор затемнень відбудеться з 30 квітня і триватиме до 16 травня 2022 року. Він розпочнеться з часткового сонячного затемнення 30 квітня о 23:42 (час київський) та закінчиться повним місячним затемненням 16 травня о 7:14 (час – київський).
Коридор затемнень 2022: що категоричні заборонено робити
- Починати нові проєкти.
- Літати літаками.
- Активно спілкуватися, брати участь у розвагах.
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