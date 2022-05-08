Часткове сонячне затемнення 30 квітня розпочне перший у 2022 році коридор затемнень, хоча його вплив почався відчуватися за два тижні до першого затемнення.

Кожен коридор затемнень на нас впливає по-різному, але у кожного коридору є дещо спільне. Вони руйнують бар'єри та старий порядок, несуть зміни. Після кожного коридору затемнень на людей чекають кардинальні перебудови в їхньому житті.

Руйнуватиметься все, в чому не було стабільності, наприклад, нещирі і негармонійні стосунки, нестабільні фінансові справи, неправильні цілі, брехливе особисте життя.

Перший 2022 року коридор затемнень відбудеться з 30 квітня і триватиме до 16 травня 2022 року. Він розпочнеться з часткового сонячного затемнення 30 квітня о 23:42 (час київський) та закінчиться повним місячним затемненням 16 травня о 7:14 (час – київський).

Коридор затемнень 2022: що категоричні заборонено робити