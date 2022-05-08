Землю накрила сильна магнітна буря [ Редагувати ]
Відучора, 7 травня і до 10 травня Землю накриє потужна магнітна буря – погіршення самопочуття відчуватимуть навіть люди, які рідко скаржаться на здоров'я.
Так, пік бурі припадає якраз на неділю, 8 травня – з 08:00 до 21:00. Очікується магнітна буря в 4 бали, а це означає, що вона досягне рівня G1. Зниження потужності на 1 бал прогнозується на наступний день – 9 травня, а уже 10 травня ситуація нормалізується.
Під час дії цього явища люди можуть відчувати:
- Запаморочення і головний біль
- Зміну артеріального тиску
- Болі в м'язах і суглобах
- Зниження працездатності, концентрації уваги
- Агресивність, дратівливість, надмірна чутливість, підвищення рівня стресу
- Проблеми зі сном: безсоння або сонливість
- Прискорене серцебиття, болі в серці
- Слабкість, занепад сил, підвищена стомлюваність
- Загострення хронічних захворювань
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