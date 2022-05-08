Відучора, 7 травня і до 10 травня Землю накриє потужна магнітна буря – погіршення самопочуття відчуватимуть навіть люди, які рідко скаржаться на здоров'я.

Так, пік бурі припадає якраз на неділю, 8 травня – з 08:00 до 21:00. Очікується магнітна буря в 4 бали, а це означає, що вона досягне рівня G1. Зниження потужності на 1 бал прогнозується на наступний день – 9 травня, а уже 10 травня ситуація нормалізується.



Під час дії цього явища люди можуть відчувати: