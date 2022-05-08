Квітнутимуть тюльпани у Денропарку ще кілька тижнів.

Квітка перемоги! У Дендропарку Кропивницького розквітло більше трьох мільйонів тюльпанів. Понад сімдесят сортів квітів висадили на клумбах у вигляді різноманітних візерунків. Подивитися на них приходять і містяни, і гості міста - вимушені переселенці. Одну з композиційних клумб присвятили дітям, загиблим через військову агресію росії.

Білі, червоні, помаранчеві, жовті. У Кропивницькому дендропарку розквітло більше трьох мільйонів тюльпанів.

Ірина Загоровська, ландшафтна дизайнерка Дендропарку:

Самі сорта підібрані як легкість, невинність, така ніжність дитяча і хотілось би передати співчуття і біль і так же подарувати цим діткам, які не змогли цього побачити, цієї краси.

Сімдесят сортів тюльпанів висадили на пів сотні клумбах. Усі вони поєднані за кольорами - у композиційні візерунки.

Ірина Загоровська, ландшафтна дизайнерка Дендропарку:

Подарувати відпочинок, емоції, нашим людям, нашим відвідувачам, цьогоріч це особливо, ми старались зробити все і особливо цвітотерапію провести для людей. Сама ця квітка дарує свою красу геть недовго, але от не знаю, заворожує вона, от якась є магія цієї квітки, а також і сила.

Відвідувачі парку, як кропивничани, так і вимушені переселенці, надихаються кольорами.

Катерина, переселенка:

Я смотрю, а у меня такие же тюльпаны растут и в моем доме сей час, их кто-то топчет сейчас сапогами, тюльпаны великолепные, тюльпаны красиве.

Григорій, житель Кропивницького:

Це ж і є моральна розгрузка для людей, ви ж розумієте, що дітки, ми як ми, ми дорослі, а дітки вони как би розгружають морально свої понятія про войну, тяжело людям, но стараємся виживать.

Квітнутимуть тюльпани у Денропарку ще кілька тижнів.