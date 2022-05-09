Тисячі поліцейських, ретельна перевірка на підступах до радянських меморіалів та телевізійне звернення канцлера Німеччини. Як 8 та 9 травня відзначили у Берліні? І як поліція та громадськість реагували на заборону української символіки? Тетяна Логунова продовжить.

Момент ганьби. Поліція Берліну згортає величезний прапор України. Так журналісти найпопулярнішого таблоїда Bild прокоментували інцидент, що стався біля радянського меморіалу у центрі Берліна.