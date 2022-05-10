Внаслідок вечірнього ракетного удару по Одесі 9 травня одна людина загинула, ще п‘ятеро отримали поранення.

Про це інформує оперативне командування "Південь".

"7 ракет було випущено по місту. На жаль, 1 людина загинула, ще 5 отримали поранення. Їх доправили до лікарні. Однак, резерви ракет у ворога, вочевидь, на залишку, оскільки в хід явно пущені раритетні, радянського зразку, яких за віком вже наведення підводить", - йдеться в повідомленні.

Застарілими ракетами окупантам вдалось влучити у торговий центр та склад готової продукції широкого споживання. Триває гасіння пожеж.

"Ворог продовжує психологічний тиск та ось такі істеричні атаки на мирних мешканців і цивільну інфраструктуру", - підсумували в ОК "Південь".