В саме місто нас не пускають із міркувань безпеки

Донеччина, її лісовий пояс вздовж Сіверського Донця. Зараз навкруги чад - від бойових дій палають сосняки. На горизонті постійно щось вибухає.

Руслан Смєщук, кореспондент:

Зараз ми знаходимось біля Лиману, в саме місто нас не пускають із міркувань безпеки. І наразі тут триває евакуація місцевих жителів… Чути їх історії дуже важко... Там справжне пекло.

Все успокойся, ты уже со мной, все. - От туди, от туди - хоч куди.. - Дышать нечем… леса горят, дышать нечем… Снаряды рвуться, стекол нету. Снаряды рвутся… Я не знаю почему люди не уезжают, надо уезжать, нужно срочно уезжать. Потому что люди задохнутся от дыма, в подвалах дым сплошной.

Цих людей вивезли із Лимана, міста, яке знаходиться на вістрі одного із російських наступальних ударів. Силовики евакуюють людей прямо під обстрілами.

Там сейчас идет обстрел Дробышево, они окраины гатят. - Только при въезде? - Но оно лягает и туда дальше. Кароче летает. Надо ехать туда, короче, там в центре перекресток. И они там - на остановке - человек 15.

В особливо небезпечних випадках - використовують ось цей автобус.

Руслан Смєщук, кореспондент:

З самого Лиману людей вивозять ось таким броньованим автобусом, в середині тут така ніби бронекапсула, ось важкі двері із металу. Бронескло. А вже тут їх перевантажують на звичайні автобуси й вивозять у більш безпечну зону.

Зовнішній корпус вже побитий шрапнеллю. Але броня витримала.

Микола, водій броньованого автобуса:

Мы, когда выезжали со стороны ЖД вокзала, были прилеты. И получается когда мы уже с людьми выезжали, осколки полетели в автобус. Но со всеми все хорошо, были все в безопасности - так как он бронированый. Доехали - все хорошо.

А далі вже звичайними мікроавтобусами подалі від фронту. Ось цими, наприклад керують волонтери - водії з Полтави. Від початку війни вони вивозять українців із зони бойових дій. Врятували вже тисячі людей

Олександр, водій евакуаційного автобуса:

Встал вопрос в самом начале - чем заниматься. Мы с напарником ездили в военкомат, там тероборона. Но оно там все непонятно, тем более мы в армии не служили - нам сказали вы там пока погодите. Мы начали вначале на своих машинах из Харькова вывозить. А потом вот организация купила нам автобусы и мы начали дальше возить, Сумы, Чернигов, Северодонецк.

Більшість людей - їде в нікуди. Просто подалі від смерті під російськими снарядами та бомбами. Рятуючи себе, своїх близьких, і навіть тварин.

Я вывожу бабушку, себя, ну и котика естественно, кто ж его бросит. Он перепуганный - вон на листья шарахается.

Наразі більшість містян, що ще не виїхали, сидять по підвалах. Без електрики, водопостачання та газу.

Олександр Журавльов, міський голова Лимана:

На сьогодні евакуйовано я думаю десь процентів, ну где-то 50%. Здесь аккумулируем, потом вывозим на Покровск, оттуда на Днепр. Там их встречают волонтеры и мы их отправляем кто куда желает. Львов, Киев...

Дети вот пишут по адресам - кого забрать. Они приезжают, у соседей адреса спрашивают, где в подвале вытаскивают этих матерей. - Это наши солдаты? - Да в касках голубых. Молодцы и полиция, налажена работа хорошо.

Кожна машина, що їде за людьми, везе їжу, воду та засоби гігієни. Зараз все життєво необхідне в Лиман завозять тільки так.

Так пшоно й мука - забирайте. Воду взяли, это взяли. - Одна локация? - Не, там несколько.

За декілька діб перед днем свого побєдобесія росіяни в рази збільшили кількість обстрілів - і позицій, і фронтових, прифронтових міст та селищ. Загинули десятки людей.