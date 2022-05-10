Перейменування станцій київського метро: за які назви голосують люди [ Редагувати ]
У Києві ініціювали перейменування 5 станцій метро. Керівник метрополітену Віктор Брагінський переконаний, що "профільна комісія з питань найменувань спільно з громадськістю обере достойні назви та увіковічнить наших героїв".
У пабліку "УП Стрічка" в Telegram з'явилися результати голосування людей за новы назви.
"Наші люди укриваються на "Дружби народів", поки ця так звана "дружба народів" вбиває їх земляків, сусідів, родичів та нищить нашу країну. Такого не може бути. "Площа Льва Толстого", "Берестейська", "Мінська", "Героїв Дніпра" - туди ж!
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