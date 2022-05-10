російська авіація обстріляла Чернігівську область - МВС [ Редагувати ]
російські літаки в черговий раз обстрілювали некерованими ракетами прикордонні території Чернігівської області. Внаслідок чого сталася пожежа, її загасили. Про це повідомляє Telegram-канал Міністерства внутрішніх справ.
Ворог здійснив кілька пусків на глибину до пів кілометра від лінії державного рубежу по території Новгород-Сіверського та Корюківського районів Чернігівської області.
Ракети розірвалися у лісистій місцевості та у полі й викликали займання сухостою, які прикордонники оперативно загасили та не дали вогню поширитися.
Внаслідок вказаних обстрілів жертв немає.
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