Познайомити швейцарську публіку із рідним візуальним мистецтвом вирішили українці у Женеві. Там відкрили виставку "Крізь терни… Мистецтво України", яка об'єднує чотири проєкти. Десять художників з України понад два тижні працювали над муралами, які прикрашають три стіни. А приміщення для творчості вибрали знакове. Подробиці у сюжеті Світлани Прокопчук.

Один з муралів - силуети дітей. Деякі сумні - вони символізують маленьких українців, які покинули рідний дім через війну. Інші - усміхаються. Це символ майбутнього. Діти, які після перемоги зроблять Україну сильнішою і кращою. Серед постатей листи та малюнки. Авторів деяких із них вже немає серед живих.

Ольга Белєр, мешканка Женеви:

Это запорожский проект "Дети детям". К сожалению, некоторые дети умерли, погибли, некоторие дети уже переехали, некоторие дети еще там...

Івент-проєкт створили завдяки Женевському осередку українського товариства у Швейцарії. Українці, які давно мешкають у Женеві, допомагають біженцям з Батьківщини.

Ільдар Ахметов, волонтер:

Ми налагодили не тільки доставлення гуманітарної допомоги, але й різні програми, а також оцей івент, який один з, який ми вважаємо, що допоможе Україні, тому що всі ці гроші йдуть на користь ЗСУ або теробороні.

Нині у цьому приміщенні також діє фотопроєкт "Обличчя війни". Його організувала місія ООН. А ще кілька тижнів тому сюди приходили українські родини. З пустими очима, тримаючи в долонях маленькі ручки дітей. Тут біженці могли отримати одяг та продукти. І саме тому у художників з'явилась ідея створити тут мурал із символічною назвою "Крізь терни".

Анна Луговська, координаторка виставки:

Але за три тижні активної роботи цей проєкт переріс в цілі чотири проєкти, об'єднанні в цю виставку. Це мурали створені спеціально для цього простору. Це простір не є музейним, або галерейним.

Десять митців з України працювали два тижні. До вибору сюжетів художники підійшли дуже відповідально. Бо на глядача мають вплинути усі композиції одночасно. Підсилити ефект покликана інсталяція львівської художниці Уляни Дацишин. М'які іграшки у крові не дадуть забути сотні дитячих життів, які забрали росіяни.

Уляна Дацишин, авторка проєкту "Крик душі":

Якось болить воно і торкається перш за все мене. Я розумію, що коли я сама прожила цим проєктом, то й інші люди проживуть якусь частинку того, що проживаю я і інші люди в нашій країні.

У Женеві планують через мистецтво розповідати швейцарцям про війну в Україні. А також влаштовувати музичні фестивалі та виставки, щоб познайомити людей з українською історією та національною самобутністю.