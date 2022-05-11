"Бажання вести переговори з росією зникає з кожною новою Бучею" - Зеленський [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський заявив, бажання вести будь-які перемовин з рф зникає з кожним містом, де фіксуються випадки звірств, вчинених російськими окупантами. Про це пише The Guardian.
Однак українська сторона все ще готова говорити.
З кожною новою Бучею, з кожним новим Маріуполем, з кожним новим містом, де десятки вбитих мирних людей, випадки зґвалтування, з кожним новим злочином росії зникає бажання та можливість вести переговори, а також можливість розв'язання цього питання дипломатичним шляхом.
При цьому глава держави запевнив, що Україна готова до переговорів та додав, що хотів би відновити територіальну цілісність країни перед тим, як можна буде передбачити закінчення війни.
Щойно ми повернемо все, що належить нам, ми це закінчимо.
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