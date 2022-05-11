Дівчинку Алісу, яку російські окупанти розлучили з мамою під час евакуації, передали рідним. Про це повідомляється в Telegram-каналі уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової.

Дівчинкою буде опікуватись бабуся, що приїде з Польщі.

Сьогодні до Запоріжжя, де тимчасово прихистили дитину, приїхав її родич. Наразі Аліса разом з дядьком прямує до безпечного регіону на заході України. Маленьку Алісу буде передано їй під опіку як дитину, яка в умовах воєнного стану залишилась без піклування батьків.

Як повідомили у Запорізькій обласній службі у справах дитини, це 36-й випадок, зафіксований службою, коли малолітні діти до 14 років, самі, без батьків, прибували під час евакуації до Запоріжжя.

4-річна Аліса - донька військового медика із Маріуполя. З перших днів облоги міста дівчинка перебувала в укритті, де знаходиться імпровізований госпіталь і де її мама надавала допомогу пораненим військовим.