Окупанти відправляють маріупольців, які не пройшли фільтрацію, на територію Донецької області. Там утримують усіх рідних військових, колишніх правоохоронців, активістів, журналістів та "підозрілих" людей. Про це повідомляє Telegram-канал радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка.

Усіх кого окупанти визнали "неблагонадійними" у фільтраційних таборах, відправляють до:

колишньої виправної колонії №52 у с. Оленівка Донецької області;

у тюрму "Ізоляція" в Донецьку.

Колонія в Оленівці для тих, хто не проходить діючу службу у лавах ЗСУ, НГУ та інших правоохоронних органах. Тут тримають рідних військових, колишніх працівників правоохоронних органів, активістів, журналістів і людей, яки просто викликали підозру.

Мінімальний строк ув’язнення 36 діб.

Умови незаконного утримання людей:

приміщення тюрми переповнені;

плановий ліміт колонії становить до 850 осіб, однак там утримують не менше 3 тисяч українців;

через велику кількість утримуваних, в приміщені немає змоги де лягти;

в день видають баклажку води на десятки людей;

годують не кожен день;

туалет раз на добу;

прогулянок під відкритим небом не передбачено;

регулярні погрози, тортури;