Президент Володимир Зеленський завив, що навіть публічна згадка про можливе застосування ядерної зброї з боку керівництва ядерної держави має бути підставою для превентивних санкцій.

За словами Зеленського, якщо лідер ядерної держави публічно допускає можливість застосування його країною ядерної зброї, це має бути підставою для жорсткої реакції та превентивних санкцій, адже це порушує міжнародні домовленості.

Також він нагадав, що неодноразово порушував питання щодо погроз використанням ядерної зброї з боку рф, зокрема на Мюнхенській конференції з питань безпеки в лютому цього року, незадовго до початку війни росії проти України.

"Я вважаю, що мають бути превентивні санкції. Якщо людина говорить про це в медіа, якщо вона публічно це каже й погрожує застосувати ядерну зброю. То далі навіть не цікаво, що ця людина говорить. Такі ультиматуми цілковито не цікаві. Це свідчить про те, що вже відбулася дискредитація будь-яких домовленостей щодо незастосування ядерної зброї", - сказав Зеленський.

Окрім того, він додав, що така дискредитація сталася після того, як росія порушила Будапештський меморандум, і після публічних погроз застосуванням ядерної зброї. Зокрема, за цю ситуацію несе відповідальність насамперед російський президент володимир путін.

"Тому що не всі в росії за застосування ядерної зброї проти України чи світу. Я впевнений у цьому. Є багато людей, які підтримують і Україну, і цивілізований шлях вирішення будь-яких військових конфліктів, мирного врегулювання", - сказав він.

Президент також зазначив, що повністю підтримує підхід щодо необхідності ядерного роззброєння.