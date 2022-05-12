Люди виснажені, але радіють, що захистили ліс і свої домівки

Херсонщина - у вогні. Буквально. Там горять десятки гектарів лісу! В регіоні - знову проблеми з мобільним зв'язком та Інтернетом. А окупанти грабують підприємства та домівки. На цьому тлі новина, що маріонеткова влада області має намір просити путіна включити регіон до складу росії могла б загубитися. Адже це не перша провокаційна заява зрадників. Проте керівництво військової адміністрації та наші збройні сили дали чітку відповідь на подібні зазіхання. Докладніше - в сюжеті.

Референдуму не буде! Чого хочуть мешканці Херсонщини - окупанти в них не питатимуть. З якогось дива Кирило Стремоусов - рашистський прислужник, якого загарбники призначили заступником голови області, вирішив, що регіон має бути включений до складу рф. Офіційна відповідь української сторони на таку нісенітницю - чітка й недвозначна.

Володимир Зеленський, президент України:

Те маргиналы, которых российское государство нашло себе в качестве коллаборантов, делают заявления космического масштаба и космической глупости, как охарактеризовали их уровень еще в "Собачьем сердце". Но, чтобы не делали оккупанты, у них нет шансов. Я уверен, что мы освободим нашу землю и людей, - сказал президент.

А радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк додав - "гауляйтерам" краще готувати зовсім інше звернення - про помилування!

Тим часом херсонський спротив - оголосив полювання на Стремоусова, пообіцявши за нього півмільйона гривень! Втім у херсонських пабліках жартують - за таку справу й нагороди не треба.

Адже люди вже добре оцінили, як "господарюють" на їхній землі представники Мародерської Федерації та їхні прибічники. Ось такий вигляд нині має залізничний вокзал у Херсоні. "асвадабітєлі" звільнили його від усього цінного, залишивши після себе суцільний безлад.

Тому Збройні Сили України неухильно йдуть до мети - якнайшвидше вибити ворога з окупованих територій!

Владислав Назаров, офіцер оперативного командування "Південь":

Ефективним застосуванням ракетно-артилерійського озброєння знищено рашистів, уражено танки та БМП, а також знищено ворожий склад боєприпасів на Херсонщині.

Під натиском наших захисників загарбники не можуть ні атакувати, ні просуватися вперед. Тому своїми обстрілами тероризують мирні села, аби отримати хоча б якусь перемогу. В Нововоронцовці, Осокорівці та Золотій Балці - знову руйнування. На подвір'ях - безліч осколків і снарядів, що не здетонували.

Паралельно з битвами проти рашистської навали мешканцям Херсонщини доводиться вести боротьбу з вогнем. Кілька діб рашисти забороняли гасити лісові пожежі. Як наслідок - полум'я охопило сотні гектарів території, підійшло впритул до ворожих блокпостів. А тепер справжні сміливці протистоять стихії з лопатами та кількома одиницями техніки.

З вогнем нині борються - і професійні рятувальники, і лісівники, і селяни.

Євген Рищук, міський голова Олешок:

Пожар у нас в районе Радонска. Большое спасибо хочется сказать и работникам МЧС, и работникм лесхоза, все объединились, много работы сделано, там уже остатки остались. Основной пожар потушен.

Люди виснажені, але радіють, що захистили ліс і свої домівки.

Наші пожежники, наші добровольці. Жителі нашого села, наші герої. Сьогодні нас набагато більше, дякуємо вам. Сьогодні вже краще, все буде добре.

Люди поки що не знають, що принесе їм "завтра". Чи не опиняться вони раптом у "мертвій зоні" через відсутність зв'язку, чи не прийде окупант до їхніх хат з обшуком. Зараз вони радіють своїй перемозі над вогнем. Сподіваються, що перемога над російським загарбником - також не за горами.