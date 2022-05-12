Буковина продовжує гостинно приймати переселенців з гарячих точок країни [ Редагувати ]
Тисячі людей і далі вимушено перебираються на спокійнішу Буковину. Хтось - транзитом, інші - оселяються з дітьми, онуками та домашніми улюбленцями. Тимчасовим прихистком для вимушених переселенців став не лише обласний центр, а й буковинські села - де громада робить усе, аби утамувати біль людей через розлуку із домом.
Мешканка міста Оріхів Запорізької області пані Юлія до останнього не хотіла залишати рідний дім.
Юлія Селезньова, переселенка з Запорізької області:
Я думала, ну як я все залишу: кіт, собака, хата рідна…
Але ворожі обстріли змусили жінку податися на захід країни. Родина рухалась навмання, опинившись в буковинському селі Вікно за 900 кілометрів від дому. Щойно почалась війна, три школи тутешньої громади переобладнали для переселенців, та вже прийняли до пів тисячі людей чи не з усіх гарячих точок країни.
Різного статусу, різного віку. Від семимісячного хлопчика до 93-річного дідуся.
У цій школі закордонні благодійники допомогли облаштувати пральні та ванни, а спальнями стали навчальні класи.
Катерина Іщенко, керівник відділу освіти Вікнянської сільської ради:
Приносили матраци, ковдри подушки. Організовували ліжкомісця. У класній кімнаті до 10 людей могли розміститись.
Поруч з організацією побуту, сільські педагоги й навчають, а психологи - розраджують.
Світлана Голик, директор Вікнянського опорного навчального закладу:
Був такий прикрий випадок, коли батьки приїхали з дитиною. Дитина майже тиждень не йшла на контакт тому, що приїхала з важких бойових дій. Але праця психолога зробила своє.
Окрема терапія - приготування їжі.
Наталія Лесюк, працівниця шкільної їдальні:
Домашньою їжею їх балуємо. Ліпимо разом вареники. На Паску випікали паски. Разом з ними ішли до церкви.
Онуки відновили навчання, їх прийняли, наче рідних, розповідає пані Юлія.
Юлія Селезньова, переселенка з Запорізької області:
Вона в нас там в технікумі навчалась, а тут в 10 класі онлайн і внук теж. Прибігають діти тут зі школи. Приходили приносили яйця фарбовані, паски. Спілкуються діти, як рідні. Може в нас там погляди різні, але душею люди безподобні.
Сотні вимушених переселенців так і працюють, вчаться та ходять до церкви пліч-о-пліч з місцевими.
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Лише Прикарпаття прийняло вже майже сто сорок тисяч переселенців. На жаль, із цієї всієї кількості знайти окреме житло, будинок чи квартиру, пощастило не всім, тому багато зупинилися в місцях тимчасового перебування.
Будинки, які раніше стояли пустими, - місцеві жителі ремонтують, а подвір'я - облагороджують. Усе для того, аби у них змогли оселитися біженці.
У Черкасах для проживання переселенців почали облаштовувати дитячі садочки, які не працюють. Фінансування для закупівлі всього необхідного шукають громадські організації, а от навести лад у будівлі запрошують усіх небайдужих.
Тут вони намагаються набратися сил та енергії, помріяти та повернутися до мирного життя.
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