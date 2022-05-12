Канцлер Австрії поставив путіну "газовий ультиматум" [ Редагувати ]
Канцлер Австрії Карл Нехаммер висунув москві "газовий ультиматум". Він пригрозив відібрати у російського "Газпрому" підземні сховища в Зальцбурзі.
Про це повідомляє Нехаммер австрійській газеті Kronen Zeitung.
"Якщо російський "Газпром" не заповнить наші найбільші сховища газу (Haidach в Зальцбурзі - ред.), то ми у нього їх заберемо для інших постачальників", - сказав Нехаммер.
Він додав, що не прихильник націоналізації приватної власності. Однак, за його словами, влада Австрії на законодавчому рівні повинна підготуватися до прямого втручання там, де це необхідно.
Газове сховище Haidach розташоване в землях Зальцбурга на місці виснаженого родовища. Здатне вмістити 2,4 млрд кубічних метрів. Належить "Газпрому" і на цей момент пустує.
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