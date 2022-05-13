Помер президент ОАЕ і один з найбагатших людей світу [ Редагувати ]
Президент Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) Халіфа бен Заїд Аль Нахайян помер у віці 73 років. Про це повідомило інформаційне агентство країни WAM.
Президент ОАЕ був одним із найбагатших людей світу. За даними Forbes, статки його родини перевищують $150 млрд.
Халіфа ібн Заїд Аль Нахайян очолював ОАЕ з 2004 року.
Нагадаємо, що наприкінці березня президент Зеленський обговорив зі спадковим принцом ОАЕ питання продовольчої безпеки.
по темі
Перший президент України (1991-1994) Леонід Кравчук пішов з життя після тривалої хвороби. Йому було 88 років. Про це агентству "Українські Новини" повідомило джерело у родинному колі політика. 10 січня Кравчуку виповнилося 88 років.
У росії таємничим способом продовжують гинути ТОП чиновники та бізнесмени. 8 травня у Митищах під Москвою помер колишній топ-менеджер "Лукойла" - мільярдер Олександр Суботін. Начебто після антипохмільного сеансу з шаманами
З історій про першого президента та його цитат можна скласти багатотомник. І це не враховуючи політичних амбіцій та історичних фактів.
10 травня пішов з життя перший президент України (1991-1994) Леонід Кравчук. Йому було 88 років. "Подробиці" пропонують пригадати, ким Кравчук увійде до історії: першим президентом незалежної України, підписантом Біловезьких угод про розпад СРСР і головою Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі
У ніч на 4 травня у Мінську у віці 87 років помер перший голова незалежної Білорусі та один із авторів Біловезьких угод Станіслав Шушкевич
Сьогодні о 9-й за київським часом у Франції розпочався другий тур президентських виборів. Перший відбувся 10 квітня. До вечора ми дізнаємося, хто керуватиме країною протягом найближчих п'яти років: нинішній президент Емманюель Макрон чи кандидатка правого "Національного об'єднання" Марін Ле Пен