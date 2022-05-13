Стовп чорного диму: через обстріл в Миколаєві згорів склад [ Редагувати ]
Вранці 13 травня російські війська обстріляли Корабельний район Миколаєва. В результаті згорів склад з автомобілями під розборку.
Про це повідомляє в Telegram Міністерство внутрішніх справ.
Повідомляється, що вранці загорілася кам'яна будівля з запчастинами і автомобілями під розборку на приватній території. Пожежа виникла через обстріли. Рятувальники загасили вогонь на площі 100 квадратних метрів.
Як пишуть місцеві ЗМІ, в першій половині дня через цю пожежу над Миколаєвом спостерігався стовп чорного диму.
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