Вранці 13 травня російські війська обстріляли Корабельний район Миколаєва. В результаті згорів склад з автомобілями під розборку.

Про це повідомляє в Telegram Міністерство внутрішніх справ.

Повідомляється, що вранці загорілася кам'яна будівля з запчастинами і автомобілями під розборку на приватній території. Пожежа виникла через обстріли. Рятувальники загасили вогонь на площі 100 квадратних метрів.

Як пишуть місцеві ЗМІ, в першій половині дня через цю пожежу над Миколаєвом спостерігався стовп чорного диму.