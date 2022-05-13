російські війська відступають від Харкова і намагаються не допустити прориву українських військових в тил свого угруповання під Ізюмом. Противник посилив обстріли позиції ЗСУ на цьому напрямку.

Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України (ЗСУ).

"На Слобожанському напрямку головні зусилля противник зосереджує на забезпеченні відведення власних підрозділів від міста Харкова", - йдеться у зведенні.

Крім того, російські війська прагнуть не допустити прорив у тил свого угруповання під Ізюмом українських підрозділів Сил оборони. Противник посилив обстріли позицій ЗСУ в районах населених пунктів Петрівка, розсадник, Руські Тишки та Тернове.