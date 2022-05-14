Вони відповідатимуть за кожен злочин, скоєний на українській землі. За вбивства, зґвалтування, масові розстріли та тортури мирних українців і руйнування їхніх будинків. Російські окупанти, які вторглись в Україну 24 лютого принесли з собою смерть і є воєнними злочинцями, які нехтують законами війни та міжнародним правом.

І перший обвинувачений вже постав перед судом. Вадим Шишимарін. Йому 21 рік. Його звинувачують у вбивстві чоловіка на Сумщині, який потрапив на приціл рашиста тільки тому, що йшов додому і говорив по телефону. Із першого судового засідання в цій справі повернулася Ірина Баглай.

Вони вдерлися в Україну. І без оголошення почали війну проти беззбройних мирних людей.

Вадим Шишимарін:

Для устрашения украинского народа, потому что там в Донецке и в Луганске ущемляют русскоговорящих.

21-річний Вадим Шишимарін був одним з тих, хто у складі кантемирівської дивізії з московської області прийшов перевиховувати українців. Наказ дали ...

Вадим Шишимарін:

На все про все 3 дня.

Мародерство, грабежі та розстріли і ґвалтування мирних людей - це те, на що перетворилась так звана "спецоперація" російської армії в Україні.

Та вже за кілька днів російський окупант тікав, бо їхню колону, марковану рашистською зет - розбили Збройні сили України. Та тікаючи, Вадим Шишимарін забрав життя простого перехожого на Сумщині.

Андрій Сенюк, прокурор офісу Генерального прокурора:

28 лютого поточного року з автомата Калашникова, який перебував у його розпорядженні, вбив беззбройного мирного мешканця, який йому нічим не загрожував, на території Сумської області.

Вже на допиті, після того як окупант здався, зізнався у вбивстві.

Вадим Шишимарін:

Увидели по дороге гражданского, который разговаривает по телефону - мне приказали выстрелить, я выстрелил очередь - он упал.

Та окрім зізнання самого Шишимаріна у слідства, кажуть прокурори - достатньо доказів, аби довести його вину.

Андрій Сенюк, прокурор офісу Генерального прокурора:

Військовослужбовцю Шишимаріну загрожує максимальна міра покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Шишимарін нині вже на лаві підсудних. Перший з російських воєнних злочинців. І українська Феміда вперше за всю історію незалежності обиратиме покарання за цією статтею - порушення законів та звичаїв війни і умисне вбивство. Російському окупантові надали безкоштовного адвоката. Поки ані сам обвинувачений, ані його адвокат - свою позицію захисту не озвучують.

Віктор Овсянніков, адвокат:

Є певні пом'якшуючі обставини, є обтяжуючі обставини, є момент визнання події злочину. Все це буде з'ясовано під час судового розгляду, звісно, і виконання наказів, як пом'якшуюча обставина, це буде оцінювати суд. Це перша справа цієї статті, сталої практики ще немає.

По суті справу суд почне розглядати 18 травня. Це перша така справа, але не остання. Як повідомили у Генпрокуратурі, злочини російських військових направлені і в інші суди по всій Україні. І кожен із вбивць з триколором на військовій формі відповідатиме за свої звірства проти українців.